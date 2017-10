Campionatul Mondial de canotaj 2017. După aurul de la dublu vâsle categorie ușoară, duminică, de la 18.42, vizăm primul loc și la 8+1 fete / FOTO&VIDEO

A început Campionatul Mondial de canotaj 2017. Ceremonia de deschidere de la Sarasota și echipajele românești prezente la start.

ACTUALIZARE 1 octombrie. După aurul de la dublu vâsle categorie ușoară, duminică de la 18.42, vizăm primul loc și la 8+1 fete (Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguș, Laura Oprea și Daniela Druncea).

Programul de duminică

18.12 – finală pentru echipajul opt rame cu cârmaci masculin (IVAȘCU Cristian; COZMIUC Marius-Vasile; DAMII Adrian; RADU Constantin; ADAM Constantin; BEJAN Sergiu-Vasile; PÂRGHIE Cristi-Ilie; TUDOSĂ Ciprian; MUNTEANU Adrian)

16:00 – finala B echipajul dublu vasle masculin (PRUNDEANU Ioan; ENACHE Marian-Florian).

ACTUALIZARE 18.50. E primul titlu mondial în această probă după 18 ani.

Cele două românce au fost cele mai tinere finaliste și au fost urmate pe podium de Noua Zeelandă și SUA, după o finală pe care au condus-o aproape de la un cap la altul.

Cele două au preluat conducerea de la al doilea punct de control și nu au mai cedat până în final.

Ultimul titlu mondial pentru România în proba de două vâsle categorie ușoară a fost câștigat în 1999, de Constanța Burcică și Camelia Macoviciuc.

Sâmbătă, de la 16.05 – dublu rame masculin (AICOBOAE Vlad-Dragos; PASCARI Cosmin) și de la 16.25 – patru rame feminin (POPESCU Cristina-Georgiana; POP Alina Ligia; PARFENIE Beatrice-Madalina; PARASCANU Roxana).

ACTUALIZARE 30 septembrie. LIVE VIDEO Campionatul Mondial de Canotaj. Astăzi, de la ora 18.08, luptă pentru medalie echipajul dublu vâsle categorie ușoară feminin (LEHACI Ionela-Livia; BELEAGA Gianina-Elena).

Sursa – worldrowing.com





Festivitatea de premiere.

Victorie ROMÂNIA!





Fetele noastre sunt pe culoarul 5. Sportivele noastre au fost pe locul 3, o bună bucată din cursă.

Apoi, au urcat pe prima poziție!





ACTUALIZARE 29 septembrie. Dacă echipajul feminin de 8+1 (Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguș, Laura Oprea și Daniela Druncea) a obținut direct calificarea în finală, băieții (Cristian Ivașcu, Marius-Vasile Cozmiuc, Adrian Damii, Constantin Adam, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Cristi-Ilie Pîrghie, Ciprian Tudosă și Adrian Munteanu) au ocupat, joi, locul al doilea în prima serie de recalificări, cu timpul de 05 min 34 sec 220/1000, fiind devansați de Olanda (05:32.590), dar terminând înaintea Marii Britanii (05:35.700). Ambele finale vor avea loc duminică.

Echipajul feminin de dublu vâsle categorie ușoară (Ionela-Livia Lehaci, Gianina-Elena Beleagă) a terminat pe locul secund în a doua semifinală, în 07 min 02 sec 050/1000, după Statele Unite (07:00.720). Finala e programată sâmbătă.

La dublu rame masculin, România (Vlad-Dragoș Aicoboae, Cosmin Pascari) a terminat pe patru în a doua semifinală de joi, cu timpul de 06 min 30 sec 830/1000, la aproximativ o jumătate de secundă de locul al treilea, ocupat de Franța (06:29.340), care a prins finala.

La dublu vâsle masculin, Ioan Prundeanu și Marian-Florian Enache vor evolua vineri în semifinale.

Echipajul de patru rame feminin (Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Beatrice-Mădălina Parfenie și Roxana Parașcanu) va evolua sâmbătă în Finala B.

ACTUALIZARE 28 septembrie. Echipajul dublu rame masculin (AICOBOAE Vlad-Dragos; PASCARI Cosmin) a ocupat locul 4 în semifinale, urmând a merge în Finala B.

Echipajul dublu vâsle categorie ușoară (LEHACI Ionela-Livia; BELEAGA Gianina-Elena) s-a clasat pe locul 2, calificându-se în Finala A.

Echipajul opt masculin (IVASCU Cristian; COZMIUC Marius-Vasile; DAMII Adrian; RADU Constantin; ADAM Constantin; BEJAN Sergiu-Vasile; PIRGHIE Cristi-Ilie; TUDOSA Ciprian; MUNTEANU Adrian) s-a calificat în finala A, clasându-se pe locul 2

ACTUALIZARE 28 septembrie. Ionela Lehaci și Gianina Beleagă, echipajul Romaniei de dublu vâsle categoria ușoară, iau startul astăzi în semifinala B2 a Campionatului Mondial de Canotaj de la Sarasota, Statele Unite (http://www.worldrowing.com/events/2017-world-rowing-championships/lightweight-womens-double-sculls/semifinal/#ROW122201). Fetele au reușit calificarea direct in semifinale, terminând pe locul al doilea în serii cu un timp foarte bun. Fetele, sportive sponsorizate Herbalife, au reusit calificarea direct in semifinale, terminând pe locul al doilea in serii cu un timp foarte bun. Herbalife Romania sustine performanta sportiva si este sponsor oficial in nutritie al echipei dublu vasle feminin categoria usoara de doi ani de zile.

“Ne dorim o medalie și la Campionatele Mondiale de seniori și vom lupta pentru ea. Pentru asta ne pregătim zi de zi. Ce emoție! Multumim tuturor celor care au crezut și cred in performanță noastra si ne susțin” au declarat Ionela Lehaci și Gianina Beleagă.





Cotate cu sanse mari la o medalie la campionatele de seniori din Statele Unite, fetele au deja in palmares medalia de aur castigata in luna iulie a acestui an la Campionatul Mondial de Canotaj pentru Tineret de la Plovdiv, Bulgaria.

Ionela Lehaci si Gianina Beleaga fac echipa din 2015, ambele au 22 de ani, sunt din Suceva si au inceput sa practice canotajul in urma cu noua ani de zile.

ACTUALIZARE 27 septembrie. Echipajul românesc de dublu vâsle masculin, format din Ioan Prundeanu și Marian-Florian Enache, va evolua în semifinale, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Sarasota-Bradenton (Florida/SUA).

Miercuri, în recalificări, Prundeanu și Enache au ocupat locul al doilea în prima serie, cu timpul de 06 min 24 sec 350/1000, după Norvegia (06:22.440).

Echipajul de patru rame feminin (Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Beatrice-Mădălina Parfenie și Roxana Parașcanu) a ratat însă finala A, după ce a ocupat ultimul loc (5), în seria a doua a recalificărilor, cu timpul de 06 min 54 sec 840/1000, la mare distanță de primele după poziții, care asigurau biletele pentru finala de medalii.

România participă la Mondiale cu șase echipaje, din care cel feminin de 8+1 (Ioana Vrînceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa Tîlvescu, Adelina Boguș, Laura Oprea și Daniela Druncea) s-a calificat în finală, cel de dublu rame masculin (Vlad-Dragoș Aicoboae, Cosmin Pascari) și cel feminin de dublu vâsle categorie ușoară (Ionela-Livia Lehaci, Gianina-Elena Beleagă) vor evolua joi în semifinale, cel masculin de 8+1 (Cristian Ivașcu, Marius-Vasile Cozmiuc, Adrian Damii, Constantin Adam, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Cristi-Ilie Pîrghie, Ciprian Tudosă și Adrian Munteanu) va concura tot joi, în recalificări.

ACTUALIZARE 26 septembrie. Marți concurează echipajele 8+1 masculin și 8+1 feminin.

Echipajul dublu rame masculin (AICOBOAE Vlad-Dragoș, PASCARI Cosmin) s-a calificat în semifinale, ocupând locul 1 în recalificări.

Echipajul 8+1 feminin (VRÎNCEANU Ioana; BEJINARIU Viviana-Iuliana; PETRILA Mihaela; TÂLVESCU Denisa; BEREȘ Madalina; POPA Iuliana; BOGUȘ Adelina; OPREA Laura; DRUNCEA Daniela) a ocupat locul 1 în serii și s-a calificat direct în finală.

Echipalul 8+1 masculin (IVAȘCU Cristian; COZMIUC Marius-Vasile; DAMII Adrian; RADU Constantin; ADAM Constantin; BEJAN Sergiu-Vasile; PÂRGHIE Cristi-Ilie; TUDOSĂ Ciprian; MUNTEANU Adrian) s-a clasat pe locul 3 în serii și va concura în recalificări.

ACTUALIZARE 25 septembrie. Campionatul Mondial de Canotaj din SUA, Sarasota.

Echipajul patru rame feminin – POPESCU Cristina-Georgiana; POP Alina Ligia; PARFENIE Beatrice-Madalina; PARASCANU Roxana a obținut locul 4 în serii. Echipajul dublu vâsle masculin – PRUNDEANU Ioan; ENACHE Marian-Florian a obținut locul 3 în serii.

România participă la Mondialele din SUA cu șase echipaje, luni fiind programate să intre în calificări bărcile de patru rame feminin și dublu vâsle masculin.



ACTUALIZARE 24 septembrie. Ionela Lehaci și Gianina Beleagă, în semifinalele probei de dublu vâsle categorie ușoară la Mondiale

La dublu rame masculin, Vlad-Dragoș Aicoboae și Cosmin Pascari au ocupat locul al treilea în seria a treia (06:34.350), după Noua Zeelandă (06:24.490) și Marea Britanie (06:27.890), și vor lua din nou startul, marți, în recalificări.

România participă cu șase echipaje la Campionatul Mondial de Canotaj din Sarasota, SUA, care începe duminică, 24 septembrie.

”Rezultatele foarte bune obținute de canotorii noștri în acest an ne dau speranțe că putem să ne confirmăm valoarea la nivel internațional, a declarat Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Îmi doresc să aducem din Statele Unite nu doar cât mai multe medalii, dar și bucuria împărtășită cu cei care iubesc și susțin Canotajul românesc”.

Ceremonia de deschidere a avut loc duminică dimineață.

Delegația tricoloră a fost la biserică.