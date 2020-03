Poveștile nepoatei emblematicului antrenor și jucător de hochei pe gheață Lajos Vákár: “Eu am făcut patinaj viteză. Bunica a fost primul portar de hochei”

De Mihai Toma,

Potrivit legendei, hocheiul din Ciuc își are începuturile în luna noiembrie a anului 1928, când, la cinematograful Vigadó din oraș, înaintea unui film artistic, a rulat un documentar despre meciurile de hochei pe gheață dintre naționalele Austriei și Canadei.

Atât i-a trebuit tânărului Vákár Lajos, 18 ani: “Și noi putem face așa ceva!”.

Și-a convins părinții, proprietari ai unei librării din oraș, să-l ajute să comande materiale specifice și, se spune, primele crose din lemn de salcie și primul puc ar fi apărut, mândre, în vitrina magazinului familiei Vákár. Iar peste un an, Lajos va face deja o comandă serioasă la Viena pentru echipament “profesional”, va strânge alți pasionați și vor începe deja antrenamentele!

Vákár Lajos a fost membru al echipei în primul meci oficial din istoria hocheiului ciucan, partidă organizată, rețin arhivele, pe 6 ianuarie 1929, la Sinaia, împotriva echipei bucureștene Telefon Club.

Treptat, realitatea a surclasat legenda. Vákár, membru fondator al clubului de hochei pe gheață din oraș, unde și-a petrecut aproape întreaga carieră până la retragerea sa din 1954, cu excepția unei scurte perioade la Telefon Club București (1935-1937, trei titluri), a adăugat două titluri și cu Ciucul (1949 și 1952) și a participat la trei Mondiale cu naționala României (1933, 1934, 1935). După ce s-a retras din joc, a ajutat HSC Miercurea Ciuc fie ca antrenor, fie în calitate de consilier.

Tradiția a fost continuată strălucit de fiul său Lajos, fost jucător al Ciucului și al Stelei, component al naționalei României, și de unul dintre nepoții săi.

Katalin Vakar, 52 de ani, e nepoata lui Lajos Vakar senior. Și fiica lui Lajos junior, plecat dintre noi în 2012. S-a lipit, ca toți membrii familiei, de un sport de iarnă: “Am făcut patinaj viteză, cu rezultate destul de bune în probele de 500 și 1.500 de metri. Cel mai sus, locul 3 la naționale, mă băteam cu colegele mele Biborka Ballo și Hajalka Szekely”.

Fiica, Kriszta, îi moștenește gena de patinator de viteză.

Kriszta Pongracz Vakar e viitorul familiei, practicând short-track, a cucerit titlurile naționale la 500 m, 1.000 m si 1.500 m la Under 14 și Under 15, iar anul trecut a fost la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Sarajevo. Are 16 ani