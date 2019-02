Premier League 2019, etapa a 26-a. Liverpool a revenit pe prima poziție. Doi suporteri au fost arestați: au batjocorit momentul de reculegere în memoria lui Sala

Echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 3-0 pe Anfield. Mane și Wijnaldum au îscris în minutul 24, respectiv 34, iar Salah a stabilit scorul final în minutul 48. 'Cormoranii' au revenit pe primul loc.



Clasamentul, AICI.

Manchester United a învins în deplasare Fulham, cu scorul de 3-0. Oaspeții au avut 2-0 la pauză, după golurile lui Pogba și Martial. Francezul a bifat dubla în minutul 65.

Arsenal s-a impus în fața celor de la Huddersfield cu 2-1, în deplasare. Iwobi și Lacazette au înscris în prima repriză, iar gazdele au punctat în urma unui autogol semnat de către Kolasinac.

Premier League 2019, etapa a 26-a

Fulham – United 0-3

Crystal Palace – West Ham 1-1

Huddersfield – Arsenal 1-2

Liverpool – Bournemouth 3-0

Southampton – Cardiff 1-2

În timpul momentului de reculegere ținut în memoria lui Emiliano Sala, doi fani ai lui Southampton au mimat mișcările unui avion, gesturi insistente, îndreptate către fanii echipei adverse. Autoritățile au intervenit prompt, cei doi suporteri cu comportament deviant fiind reținuți.



Southampton Football Club ladies and gentlemen.

Not one fan felt the need to put this absolute brain dead human being' in his place for mocking Cardiff Citys Emiliano Sala who was obviously killed in the airplane accident.

An individuals actions, which the others allowed.? pic.twitter.com/QN5Stu5lo3

— Forever Boleyn (@ForeverBoleyn) 9 February 2019