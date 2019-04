Prima femeie din Iran care a boxat într-un meci oficial riscă să fie arestată din cauza echipamentului pe care l-a purtat

Sadaf Khadem a bătut-o pe Anne Chauvin din Franța, într-un meci de amatori, sâmbătă la Royan. Luni, Khadem și antrenorul ei se pregăteau să se întoarcă la Teheran, dar în timp ce erau pe aeroport au aflat de mandatele de arestare, scrie BBC News.

Oficialii iranieni nu au confirmat existența unui mandat, dar spun că tânăra nu a luptat într-un meci autorizat.

Khadem a luptat într-un maiou verde, pantaloni scurți roșii, cu o talie albă – culorile steagului național al Iranului și spune că a avut acceptul autorităților sportive iraniene, dar nu a putut să se conformeze cerințelor acestora în privința echipamentului pe care i-au cerut să-l poarte în timpul meciului.

„Am luptat într-un meci aprobat legal, în Franța, dar, purtând pantaloni scurți și un tricou. Asta este complet normal în ochii întregii lumi, dar am încălcat legile țării mele”, a spus ea pentru Equipe. „Nu am purtat hijab și am fost antrenată de un bărbat”, a continuat sportiva.

Luni, Federația de box din Iran a declarat că nu a organizat nicio luptă pentru femei și nu este responsabilă de partidele individuale, dar a subliniat că sportivele trebuie să respecte legile hijabului iranian.

În conformitate cu legea iraniană, femeile și fetele, la vârsta de peste 9 ani, care sunt văzute în public fără hijab riscă 10 zile de închisoarea sau o amendă.

