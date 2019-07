Prima reacție a Simonei Halep după calificarea, în premieră, în finala de la Wimbledon. „E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele”

Simona Halep nu i-a lăsat nicio șansă adversarei. Constănțeanca a spus că a fost unul dintre meciurile de referință din cariera ei. Simona Halep e prima jucătoare din România care ajunge în finala de la Wimbledon.

”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună.

Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a spus Simona, la finalul meciului.

