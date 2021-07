Primele declarații ale fetelor din barca de 8+1: "Suntem şi noi puţin şocate, trebuie să digerăm rezultatul final"

„Împreună cu colegele mele am făcut cea mai bună cursă a noastră. De obicei o cursă bună nu ţine de rezultat, o cursă bună ţine de cum o simţi, de cum pleci şi dacă faci mult mai bine decât la antrenament şi în celelalte curse. Asta înseamnă o cursă bună şi dacă nu am venit pe podium, nu suntem triste. Am dat tot ce am putut şi chiar ne-am depăşit”, a spus Magdalena Rusu, una din membrele echipei.

În vârstă de 21 de ani, ea s-a arătat încrezătoare în șansele pe care le va avea România peste 3 ani la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Din asta noi trebuie să învăţăm, noi suntem tinere şi mai este puţin până la Paris. Eu am simţit că am plecat mult mai tare decât în cursa în care am scos recordul mondial şi dacă vom rămâne tot în formula asta, vom fi ambiţionate să facem mult mai bine. «Feelingul» din echipă a fost unul de nedescris şi pentru asta sunt mulţumită de echipă şi ştiu că a dat fiecare cât a putut. Dacă se mai putea puţin, probabil eram dezamăgită, dar eram obosite rău, am dat tot ce am putut”, a continuat canotoarea.

La rândul său, Viviana Bejenariu, 27 de ani, campioană mondială în 2017 şi cvadruplă campioană europeană, s-a declarat mulțumită de cursă, dar dezamăgită că nu s-a încheiat cu o medalie.

„A fost o cursă bună, ne-am dorit mult mai mult, dar nu s-a putut mai mult. Ne dorim ca data viitoare să fim mai puternice. Sunt supărată, nimeni nu e fericit pentru un loc şase. Toată lumea îşi dorea o medalie. Nu cred că ceva nu a funcţionat, totul a fost la fel cum ne-am antrenat”, a subliniat ea.

Dubla campioană europeană Georgiana Dedu a precizat că nu există niciun motiv de dezamăgire după această cursă, în timp ce Ioana Vrânceanu a subliniat că trebuie văzută partea pozitivă că au fost într-o finală olimpică.

„Suntem şi noi puţin şocate, trebuie să digerăm rezultatul final. Sunt şocată de locul nostru, pentru că a fost o cursă bună, am dat tot ce am putut, am fost într-o continuă urcare la 500, 750 şi 1.000 m, dar am terminat pe locul care am terminat. Sunt puţin dezamăgită, nu neapărat de mine, ci de rezultatul final. Dar şi mulţumită în acelaşi timp, pentru că echipa şi-a dat sufletul până la ultima lovitură”, a spus și Amalia Bereș.

„Când ajungi la start la o competiţie olimpică, fiecare îşi doreşte să vină pe locul întâi, pe podium, să fie în primii trei. Când nu reuşeşti să ajungi pe podium, nu eşti neapărat dezamăgit, dar te doare, ai muncit cât au muncit şi ceilalţi concurenţi şi când vii la un concurs îţi asumi pe orice loc vii, iar ăsta a fost locul nostru astăzi”, a completat Mădălina Bereș.

Denisa Tîlvescu, campioană mondială şi multiplă campioană europeană, a căzut pe ponton la câteva minute după finală, epuizată de efortul depus în barca de 8+1. Medicii au sărit şi i-au acordat primul ajutor, iar după câteva minute sportiva noastră şi-a revenit şi a plecat pe picioare, chiar dacă fusese adus un scaun cu rotile.

