Startul turneului de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, prima din programul olimpic, programat miercuri, a fost marcat de un incident neașteptat.

O pană de curent survenită la scurt timp după începerea competiției de dublu mixt a adus o pauză de câteva minute.

Lumina s-a stins brusc în sala din Cortina d’Ampezzo, iar tabela electronică de scor a devenit inoperabilă. După aproximativ 5 minute, problema tehnică a fost rezolvată, iar meciurile au putut continua fără alte întreruperi.

Lights out… literally 😳💡



Great Britain Olympic Team saw their curling clash briefly halted by a power cut, but regrouped to seal the win 🥌💪 pic.twitter.com/oz8WMu8sAF — TNT Sports (@tntsports) February 4, 2026

În ciuda acestui incident, competiția a avut parte de momente spectaculoase. Suedezii și canadienii au debutat cu victorii categorice. Echipa suedeză formată din frații Wrana a învins Coreea de Sud cu 10-3, după doar șase rude. De asemenea, canadienii, având în componență doi campioni olimpici, John Morris și Kaitlyn Lawes, au depășit echipa Cehiei cu 10-5.

Un alt meci remarcabil a fost cel dintre echipele Marii Britanii și Norvegiei. Britanicii, clasați pe locul 4 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, au reușit să învingă vicecampionii olimpici norvegieni cu 8-6.

În același timp, elvețienii au avut nevoie de o rundă suplimentară pentru a învinge Estonia, aflată la prima participare olimpică în curling, cu un scor de 9-7.

Turneul de curling în perechi mixte include 10 echipe care se confruntă într-un sistem de grupă. Primele patru echipe clasate vor accede în semifinale, programate pentru luni, iar meciurile pentru medalii vor avea loc marți.

Azi, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 va începe turneul olimpic feminin de hochei pe gheață.

