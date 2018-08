Radu Milea va fi pentru a treia oară la startul cursei de 101 de kilometri din cadrul Ultra Trail du Mont Blanc

Libertatea: Ai avut intenția să nu mai participi la CCC, dar până la urmă ai revenit asupra deciziei. Ce sau cine te-a făcut să revii?

Radu Milea: Au fost momente în care chiar eram sigur că nu voi participa. Ce sau cine m-au făcut să revin? Evident perioada pe care am petrecut-o prin munți cu Tom Owens, un foarte bun alergător montan britanic. Cred că Tom a fost catalizatorul, pentru că la fiecare 2 zile mă întreba dacă particip la CCC, și cred că el a fost motivul pentru care sunt la Chamonix acum.

Ce a mers bine în 2015 când ai terminat CCC-ul pe poziția a 24-a?

Cred că a mers bine coborârea în anul ăla. Singurul an în care am fost mulțumit de cum am coborât. Ce n-a mers bine… a fost vorba de lipsă de experiență și de gestionarea anumitor momente din timpul cursei care aproape m-au făcut să abandonez, dar cumva m-am ridicat, m-am scuturat și lucrurile au ieșit destul de bine la final. Probabil trebuie să-mi aduc aminte de experiența aia și să o folosesc chiar și în prezent.

Ce nu a funcționat anul trecut, când ai fost nevoit să abandonezi?

Anul trecut, deși eram destul de bine pregătit, lucrurile nu au mers bine din start. Am niște probleme de respirație care apar și dispar când îmi e lumea mai dragă, așa că pur și simplu nu am avut ce să fac, mi-am dat seama destul de repede că nu voi fi ok dar, cu toate astea, am încercat, am zis că poate îmi revin, însă după 40 de kilometri chiar am fost nevoit să mă opresc.