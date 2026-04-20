Guvern minoritar al PNL sau trecerea în Opoziție: „Să guverneze PSD cu cine vrea”

Ciucu a acuzat PSD că a blocat reformele în coaliţie: „Au mers în Coaliţie cu frâna de mână”. În plus, primarul a subliniat că PNL nu va mai accepta „să fie o remorcă a PSD” şi că partidul său ia în calcul inclusiv opoziţia: „Putem accepta un guvern minoritar sau putem merge foarte bine în opoziţie, să guverneze cu cine vor ei”.

Critici dure la adresa președintelui României: „Se consultă mai mult cu PSD”

Ciucu l-a criticat şi pe preşedintele Nicuşor Dan, despre care a spus că „se coordonează mai mult cu PSD decât cu PNL sau USR”. În opinia sa, Dan ar fi trebuit să oprească această criză printr-o declaraţie fermă: „Nu este oportun în momentul de faţă să avem o criză politică, rog PSD să se comporte responsabil”.

Nicușor Dan este președintele României din mai 2025, iar Ilie Bolojan este premier din iunie 2025. Foto Profimedia

Nicușor Dan, acuzat că s-a folosit de numele lui Bolojan în campanie

În ceea ce-l priveşte pe Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor, Ciucu i-a cerut să nu accepte compromisuri: „Nu are de ce să se umilească, pentru că a fost corect”. Acesta a mai adăugat că Nicuşor Dan s-a folosit de numele lui Bolojan în campanie, dar acum ezită să ia o poziţie clară.

„Este inclusiv un eşec al preşedintelui României, care se coordonează mai mult cu PSD decât cu PNL sau USR”, a concluzionat Ciucu la Digi 24.

PSD, hotărât să-i retragă azi sprijinul politic premierului Bolojan

PSD decide astăzi dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, este programat la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară vor vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE