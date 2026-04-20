Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”

Pe lângă cariera de cântăreț, artistul care la sfârșitul lunii mai împlinește 27 de ani a devenit și actor, putând fi văzut atât în serialul „Groapa”, de la PRO TV și de pe VOYO, cât și în filmul „Situationship”, care a ajuns atât în sălile de cinema, cât și pe Netflix.

Andrei Bănuță urcă în octombrie pe scena Sălii Palatului

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Andrei Bănuță ne-a dezvăluit că viața lui se învârte în jurul muzicii, dar că îi place foarte mult și actoria. Mai mult decât atât, artistul a precizat că în acest an un mare vis al lui devine realitate: va avea propriul concert pe scena de la Sala Palatului din București!

„Viața mea se învârte în jurul muzicii, însă nu spun nu unei noi oportunități de a lua parte la un proiect care să mă facă să explorez zona actoricească și mai mult. Momentan iau ceea ce am învățat într-ale actoriei, atât cât am reușit să prind de la colegii mei titrați, și duc toate lecțiile în cel mai important proiect al meu de anul acesta, «Nunta», primul meu concert de la Sala Palatului, care va avea loc pe 9 octombrie 2026 și care va fi cu totul special.

Concertul acesta îmi ocupă mintea și inima mai mult decât aș fi crezut, dar de fiecare dată când m-am simțit atât de «ocupat» am dat 110% din tot ce știu și însemn eu. Vreau ca acest an să fie important pentru bătrânețea mea, pentru felul în care o să mă privesc peste 30-40 de ani. O să fac tot ce știu și tot ce pot omenește să nu dezamăgesc nici oamenii care cred în mine și care mă ascultă, dar nici pe Andrei de peste 40 de ani, care cel mai probabil se va emoționa în fața unor imagini a ceea ce a însemnat cândva.

Să zicem că o fac pentru «pensie», dar pentru cea sufletească, nu pentru cea bănească, pentru copilul Andrei care a visat la tot ce trăiește acum, precum și pentru copiii din viitor ai lui Andrei, pe care aș vrea să-i văd mândri când o să privească ce experiențe a trăit tatăl lor în tinerețe. Urmează multe, multe lucruri anul acesta. Muncesc mult, pregătesc foarte multe piese noi, poate chiar și un album pentru începutul anului următor”, a spus Andrei Bănuță în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cât de mult l-a ajutat actoria în cariera de cântăreț, artistul născut în Eforie a precizat că le face pe ambele din suflet!

„⁠⁠Ambele se fac din suflet și se conectează direct la emoțiile tale cele mai profunde. Cred că se completează una pe cealaltă. În muzică sunt foarte eu, iar din actorie cred că am învățat să simt mai intens și să transpun asta și în muzica mea. Aș spune că din actorie am învățat să transmit atât poveștile mele prin piese, cât și povești din viețile oamenilor apropiați mie cu același soi de adevăr, fie că îmi aparțin sau nu în totalitate”, a mai afirmat Andrei Bănuță în exclusivitate pentru Libertatea.

Artistul ar accepta și noi propuneri din televiziune

Andrei Bănuță a spus că este deschis și unor noi proiecte în televiziune și a precizat că nu are noi detalii despre un nou sezon al serialului „Groapa”.

„Doamne ajută! Alte proiecte… eu sunt deschis și îmi doresc foarte tare… Uite, am acceptat o provocare cu serialul «Groapa» și am descoperit cât de mult înseamnă pentru mine toată chestia asta. Aș fi nebun să zic acum «Nu» la multe lucruri care mi-ar putea fi oferite.

«Groapa» este un proiect care are nevoie de timp între sezoane. Așa a funcționat și între primele două, probabil că așa are să funcționeze și între al doilea și al treilea sezon. Povestea a lăsat loc de continuare, iar eu nu am decât să vă promit că atunci când o să am noutăți, veți fi primii care vor afla”, a încheiat Andrei Bănuță interviul pentru Libertatea.

Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:49
Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
