Porsche, dezmembrat până la șasiu în Los Angeles

Un caz neobișnuit de furt auto a atras atenția în Los Angeles, unde hoții au lăsat în urmă un Porsche 911 Carrera Cabriolet aproape de nerecunoscut.

Potrivit autorităților, din mașină a rămas practic doar structura de bază, după ce toate componentele importante au fost îndepărtate. Bolidul a fost „golit” aproape complet. Au dispărut motorul, cutia de viteze, suspensia și roțile, dar și întregul interior.

În imaginile publicate pe rețelele sociale de Poliția din Los Angeles se vede cum din habitaclu au fost furate scaunele, volanul, bordul, sistemul multimedia, centurile de siguranță și airbag-urile.

De asemenea, caroseria a fost dezmembrată aproape integral: lipsesc capota, barele de protecție, ușile, aripile, farurile și plafonul retractabil. Hoții au vizat componentele cu valoare ridicată, care pot fi vândute separat pe piața neagră la prețuri considerabile.

În schimb, au lăsat structura de bază a mașinii, inclusiv partea care conține seria de identificare (VIN), un element mult mai greu de valorificat ilegal.

Trecătorii au crezut că este o Mazda MX-5

Din cauza stării în care a fost găsită mașina, unii trecători și utilizatori de pe rețelele sociale au crezut inițial că este vorba despre un „kit car” sau chiar despre un Mazda MX-5 incomplet, potrivit b92.net. Abia anumite detalii ale părții din spate au indicat că este vorba despre generația 992 a celebrului model 911.

Poliția a confirmat furtul și l-a notificat pe proprietar, iar cazul a fost preluat de anchetatori.

Deși ceea ce a rămas din mașină pare relativ intact ca structură, costurile de reparație ar depăși cu mult valoarea vehiculului, ceea ce face probabilă casarea acestuia.

