„Este un pas important pentru mine să vorbesc acum despre asta”

Ralph Krueger, uitima dată fostul președinte al consiliului de supraveghere al clubului Austria Viena, a dezvăluit că suferă de boala Parkinson.

„Boala este incurabilă. Acesta este motivul pentru care m-am retras și mai mult din viața publică. Este un pas important pentru mine să vorbesc acum despre asta”, a declarat Krueger.

Fiecare dintre noi primește, la un moment dat, un verdict. Este realitatea vieții, dar lupt, nu mă las bătut – Ralph Krueger

A pus primele semne pe seama consumului ridicat de cafea

El a explicat că primul simptom pe care l-a observat a fost un tremur la mână, pe care inițial l-a pus pe seama consumului ridicat de cafea.

„Treptat, cu o îngrijire foarte bună și sprijinul familiei mele, am învățat să accept faptul că această boală face parte din viața mea, dar nu este totul”, a adăugat fostul antrenor de hochei pe gheață.

Parkinson este o boală neurologică degenerativă care afectează în principal mișcările corpului. Deși nu există un tratament definitiv, simptomele, precum tremurul, pot fi gestionate.

Face activități sportive 3 ore pe zi

Krueger este conștient de acest lucru și a menționat că „speranța de viață se modifică foarte puțin, dar calitatea vieții este cea care suferă”.

Pentru a-și ameliora simptomele, el dedică două până la trei ore zilnic activităților sportive.

Născut în Canada, dar deținând și cetățenie elvețiană, Krueger a jucat hochei, ca aripă dreaptă, cel mai mult timp la echipe din Germania. A evoluat și în naționala RFG.

Antrenor în hochei, președinte la fotbal

A devenit antrenor și a fost selecționer al Elveției între 1997 și 2010.

Această perioadă este ceva asemănător cu inima vieții mele profesionale. Am însoțit o întreagă generație de jucători în drumul lor spre vârf, iar hocheiul elvețian pe gheață a făcut primii pași într-o dezvoltare uluitoare.

Între 1994 și 1998, a câștigat de cinci ori consecutiv campionatul național de hochei din Austria alături de echipa VEU Feldkirch și a fost antrenor principal în NHL pentru echipele Edmonton Oilers (2011-2013) și Buffalo Sabres (2019-2021).

Ralph Krueger, pe banca celor de la Buffalo Sabres. Foto: Profimedia

În fotbal, Krueger a fost președinte al consiliului de supraveghere al clubului Austria Viena. între noiembrie 2023 și ianuarie 2026. În plus, el a colaborat cu selecționerul echipei naționale a Austriei, Ralf Rangnick, ținând un discurs motivațional pentru jucători în timpul Campionatului European din 2024, organizat la Berlin.

De asemenea, a fost director și președinte la clubul britanic Southampton (2014-2019).

Fiul său, „crescut” de un antrenor român

Fost jucător de hochei pe gheață, Justin Krueger, fiul lui Ralph, 39 de ani, a evoluat pentru naționala Germaniei.

A fost antrenat, timp de 3 ani, la Davos, de fostul internațional român și actual tehnician Daniel Herlea.

„Îmi pare enorm de rău pentru ceea ce i se întâmplă lui Ralph. Nu, nu am lucrat cu el, dar l-am antrenat la Davos pe băiatul lui, Justin, timp de 3 ani”, și-a amintit Herlea.

Ralph Krueger are bilete pentru toate meciurile echipei naționale elvețiene, la Campionatul Mondial (Zurich și Fribourg, 15-31 mai).

