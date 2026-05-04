În paralel cu blocada maritimă în care SUA au interceptat deja 48 de nave în doar 20 de zile, americanii au accelerat vânzări de armament de 8 miliarde de dolari către aliații regionali, în timp ce Israelul achiziționează noi escadrile de avioane de luptă. Drept replică, Parlamentul de la Teheran se pregătește să adopte o lege care să restricționeze tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Garda Revoluționară avertizează că marja de manevră a Statelor Unite devine din ce în ce mai limitată.

01:30 - Acum 2 ore Prezența navală americană aduce trupele în raza de tragere a Iranului, avertizează analiștii Anunțul președintelui Trump privind misiunea de escortă a Marinei SUA în Strâmtoarea Ormuz este interpretată de experți drept o provocare strategică ce ar putea escalada conflictul, mai degrabă decât un gest umanitar. Negar Mortazavi, analist la Center for International Policy, subliniază că această mișcare plasează forțele americane direct în raza de acțiune a Iranului și complică negocierile pentru pace, în contextul în care Teheranul folosește controlul asupra strâmtorii ca principal atu pentru a obține o încetare permanentă a războiului, nu doar un armistițiu temporar.

01:14 - Acum 2 ore Trump dă semnalul destinderii vorbind de discuții „foarte pozitive” între SUA și Iran pentru pace Președintele Donald Trump a anunțat duminică existența unor negocieri constructive între reprezentanții săi și oficialii de la Teheran, marcând o schimbare bruscă de ton față de retorica dură din ziua precedentă. Deși sâmbătă susținea că Iranul nu a plătit un „preț suficient” pentru acțiunile sale, Trump a postat acum pe rețelele sociale că discuțiile actuale privind propunerile de pace ar putea avea un deznodământ pozitiv pentru ambele părți. Confirmarea dialogului a venit și din partea trimisului special Steve Witkoff, care a declarat pentru CNN că Statele Unite sunt angajate activ în conversații cu oficialii iranieni. Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 65. Rialul iranian s-a prăbușit la un minim istoric. Prețurile explodează și milioane de locuri de muncă dispar Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO Inter și Cristi Chivu sunt campioni în Italia după 2-0 cu Parma / Petrecere în vestiar „Made in Romania”

Share

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații