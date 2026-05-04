Senatorii și deputații PSD s-au reunit la ora 15:00 într-o ședință care precede votul asupra moțiunii de cenzură care va avea loc marți, 5 mai.

În această ședință s-a luat decizia ca votul la moțiunea de cenzură anti-Bolojan să fie deschis, pentru a elimina orice suspiciune, conform surselor Libertatea participante la discuții.

„Mâine avem o bătălie pe care o câștigăm. Toți sunt mobilizați. Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături și de miercuri va fi o altă realitate politică. Să nu rupem toate punțile”, a transmis Sorin Grindeanu în ședința care are loc acum, potrivit informațiilor Libertatea.

Reamintim că George Simion a anunțat pe 28 aprilie că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa. Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009.

Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.