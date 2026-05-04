„Mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă și pentru a crea premisele unei guvernări funcționale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai. Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil și predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni”, a afirmat Claudiu Manda pe Facebook.

„Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcții care nu mai funcționează”, a susținut Manda, apoi a continuat: „România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investițiile și oferă o direcție clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni”

„PS: Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”, a susținut numărul 2 în PSD, după Sorin Grindeanu.

Reamintim că George Simion a anunțat pe 28 aprilie că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Reamintim că PSD a decis în ședința internă ca propriii parlamentari să voteze la vedere la moțiunea de cenzură, potrivit informațiilor Libertatea.

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Ilie Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009.

Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.

