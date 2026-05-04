Președintele Lee Jae-yong și alți membri ai familiei, inclusiv mama sa, Hong Ra-hee și surorile Lee Boo-jin și Lee Seo-hyun, au plătit suma în șase tranșe în ultimii cinci ani.

Taxa, aproape dublă față de veniturile din impozitul pe moștenire ale țării pe 2024

Taxa este legată de averea lăsată de fostul președinte al companiei, Lee Kun-hee, care a murit în octombrie 2020.

Samsung este cel mai mare chaebol din Coreea de Sud, adică un conglomerat deținut de o familie, cu activități ce acoperă electronicele, industria grea, construcțiile și serviciile financiare.

Lee Kun-hee a lăsat o avere de 19,2 miliarde de dolari, incluzând acțiuni, proprietăți și colecții de artă. La momentul respectiv, familia a declarat că „plata impozitelor este o datorie firească a cetățenilor”.

Samsung a confirmat duminică faptul că plata finală a fost făcută, menționând că suma este echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate veniturile totale din impozitul pe moștenire ale țării pentru anul 2024.

Impozitul pe moștenire în Coreea de Sud, printre cele mai ridicate din lume: 50%

Cu o cotă de 50%, impozitul pe moștenire din Coreea de Sud este printre cele mai ridicate din lume.

Modul în care a fost gestionată această obligație fiscală a fost atent urmărit de investitori, deoarece ar fi putut afecta capacitatea familiei Lee de a-și păstra controlul asupra Samsung.

O parte din averea lui Lee Kun-hee, inclusiv colecții de artă semnate de Pablo Picasso și Salvador Dalí, a fost donată Muzeului Național al Coreei și altor organizații culturale.

Potrivit indicelui miliardarilor Bloomberg, averea combinată a familiei Lee depășește 45 de miliarde de dolari.

Averea lor s-a dublat în ultimul an, pe fondul cererii crescute de cipuri pentru industria globală a inteligenței artificiale (AI), care a contribuit la creșterea valorii de piață a Samsung Electronics.

Pe lângă producția de cipuri, divizia tehnologică a Samsung include unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume și un important producător de televizoare.

Grupul Samsung a fost fondat în 1938 de Lee Byung-chul, bunicul lui Lee Jae-yong, care conduce în prezent compania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce fete superbe are Cristi Chivu! Toți și-au dat coate când le-au văzut și mai ales când au aflat aceste detalii despre Anastasia și Natalia
Viva.ro
Ce fete superbe are Cristi Chivu! Toți și-au dat coate când le-au văzut și mai ales când au aflat aceste detalii despre Anastasia și Natalia
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
GSP.RO
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Libertateapentrufemei.ro
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra
Tvmania.ro
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra

Alte știri

România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
Știri România 15:43
România TV și mai mulți ziariști, obligați să plătească daune de 3,1 milioane de lei Asociației Dăruiește Viață și cofondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia instanței nu este definitivă
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Știri România 14:13
A ridicat un gard pe sute de metri și a blocat accesul pe o plajă de la Gura Portiței. Ministra mediului spune că este șocată: „Ziua și situațiile halucinante”
Parteneri
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul.ro
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
Fanatik.ro
Dinamo îşi schimbă sigla! Anunţul lui Andrei Nicolescu: „Este creată de la zero și înregistrată corespunzător!” Cum arată noua emblemă. Foto
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Survivor România 2026. Eliminare neașteptată la Antena 1, după un duel în trei
Stiri Mondene 16:45
Survivor România 2026. Eliminare neașteptată la Antena 1, după un duel în trei
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Stiri Mondene 16:37
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
ObservatorNews.ro
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax.ro
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mediafax.ro
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Strategia anunțată de PNL pentru votul moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan
Politică 16:53
Strategia anunțată de PNL pentru votul moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan
Nicușor Dan, despre criza politică din România: „Va urma o perioadă de incertitudine, dar o vom depăși repede”
BREAKING NEWS
Politică 16:45
Nicușor Dan, despre criza politică din România: „Va urma o perioadă de incertitudine, dar o vom depăși repede”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
Fanatik.ro
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea