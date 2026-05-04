Președintele Lee Jae-yong și alți membri ai familiei, inclusiv mama sa, Hong Ra-hee și surorile Lee Boo-jin și Lee Seo-hyun, au plătit suma în șase tranșe în ultimii cinci ani.

Taxa, aproape dublă față de veniturile din impozitul pe moștenire ale țării pe 2024

Taxa este legată de averea lăsată de fostul președinte al companiei, Lee Kun-hee, care a murit în octombrie 2020.

Samsung este cel mai mare chaebol din Coreea de Sud, adică un conglomerat deținut de o familie, cu activități ce acoperă electronicele, industria grea, construcțiile și serviciile financiare.

Lee Kun-hee a lăsat o avere de 19,2 miliarde de dolari, incluzând acțiuni, proprietăți și colecții de artă. La momentul respectiv, familia a declarat că „plata impozitelor este o datorie firească a cetățenilor”.

Samsung a confirmat duminică faptul că plata finală a fost făcută, menționând că suma este echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate veniturile totale din impozitul pe moștenire ale țării pentru anul 2024.

Impozitul pe moștenire în Coreea de Sud, printre cele mai ridicate din lume: 50%

Cu o cotă de 50%, impozitul pe moștenire din Coreea de Sud este printre cele mai ridicate din lume.

Modul în care a fost gestionată această obligație fiscală a fost atent urmărit de investitori, deoarece ar fi putut afecta capacitatea familiei Lee de a-și păstra controlul asupra Samsung.

O parte din averea lui Lee Kun-hee, inclusiv colecții de artă semnate de Pablo Picasso și Salvador Dalí, a fost donată Muzeului Național al Coreei și altor organizații culturale.

Potrivit indicelui miliardarilor Bloomberg, averea combinată a familiei Lee depășește 45 de miliarde de dolari.

Averea lor s-a dublat în ultimul an, pe fondul cererii crescute de cipuri pentru industria globală a inteligenței artificiale (AI), care a contribuit la creșterea valorii de piață a Samsung Electronics.

Pe lângă producția de cipuri, divizia tehnologică a Samsung include unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume și un important producător de televizoare.

Grupul Samsung a fost fondat în 1938 de Lee Byung-chul, bunicul lui Lee Jae-yong, care conduce în prezent compania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE