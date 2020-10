Vezi AICI toată emisiunea.

Cosmin Contra a vorbit despre momentele grele prin care trece echipa sa. ”Relaxat nu sunt, am avut două zile grele după ultimul meci de la Sepsi, dar viața merge înainte, nea Ovidiu, trebuie să ne ridicăm și să fim pozitivi. Am încercat să găsesc o explicație, am încercat să am discuții cu ei, individuale și în grup, nici măcar jucătorii nu-și explicau căderea pe care au avut-o după golul primit”, a spus acesta.

”Au fost trei meciuri în care am pierdut nemeritat”

”Presiunea este destul de mare. Din cele patru eșecuri, am avut trei în care am jucat bine. În prima repriză cu UTA am jucat bine, apoi cu FCSB am arătat că putem juca la un nivel foarte mare, apoi cu Craiova am evoluat bine în partea secundă, am fost peste adversar, după o primă repriză nu foarte bună și un penalty acordat. Au fost trei meciuri în care am pierdut nemeritat, meritam cel puțin un egal”, a mai declarat antrenorul de 44 de ani.

Dacă vor continua aceste probleme și nu vor intra banii, nu are rost să rămân într-un proiect în care mi s-a spus un anumit lucru și nu se întâmplă acel lucru. Cosmin Contra, antrenor Dinamo:

Dinamo a fost preluată de spaniolul Pablo Cortacero, dar Contra e dezamăgit că până acum nu a văzut niciun euro: ”Deocamdată, nu au respectat ce-au primis. Asta e problema. De aceea am zis că se mișcă greu lucrurile în sensul ăsta. Deocamdată, proiectul nu funcționează de unde ar trebui să funcționeze. Dar am zilnic discuții cu directorul sportiv, cu Pablo Cortacero, mă liniștesc și zic că nu vor fi probleme de bani. Deocamdată, nici eu nu am luat niciun ban. Sper să vină și banii. Dacă nu, atunci proiectul a existat doar din vorbe”.

”Am încredere în munca pe care o pot face”

Cosmin Contra a declarat că speră ca echipa sa să ”spele” la meciul cu Astra ruşinea eşecului din confruntarea cu Sepsi. ”Mie nu mi-a fost frică niciodată de niciun adversar din România. Atât timp cât echipa e capacitată la maximum. Dacă ar fi să nu câștigăm cu Astra, cineva ar putea să considere că trebuie schimbat antrenorul. Eu nu sunt genul să dau bir cu fugiții. Eu am încredere că pot face treabă la Dinamo, am încredere în munca pe care o pot face la nivel sportiv, dar trebuie să fiu lăsat s-o fac”.

Dacă eu nu-mi iau vina la ceea ce se întâmplă la echipă, ar însemna că sunt ipocrit. După înfrângeri, eu mă consider primul vinovat. Cosmin Contra, antrenor Dinamo:

