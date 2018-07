Rami se retrage din naționala Franței: ”Este timpul să spun stop”

Rami își încheie cariera la prima reprezentativă cu 35 de meciuri și un gol marcat pentru Franța, alături de care a participat și la Campionatul European din 2016, unde „Les Bleus” au terminat pe locul al doilea, după o finală pierdută în fața Portugaliei.

„Naționala Franței este un capitol închis pentru mine. Este timpul să spun stop. Nu e frumos să pui capăt carierei internaționale cu un titlu mondial?”, a spus Rami, după finala CM 2018, la microfonul TF1.

„Chiar dacă nu am jucat, trebuia să fiu pregătit în orice moment să joc 90 de minute. M-am antrenat de două ori pe zi. Echipa a fost imensă, nu am cuvinte. Atmosfera a fost extraordinară. Nu am văzut niciodată o echipă a Franței cu o asemenea atmosferă, cu atâta bucurie, în fiecare zi, chiar și după meciuri sau înaintea lor. E atât de frumos!”, a spus Rami și pentru RMC Sport.

Vestea nu poate decât să o bucure pe iubita fundașului, Pamela Anderson, care a vorbit în dese rânduri despre relația ei cu fotbalistul francez. Fosta vedetă Playboy a fost prezentă chiar și la turneul final, unde a atras toate privirile la semifinala dintre Franța și Belgia.

Franța – Croația 4-2, finala Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Franța a cucerit al doilea titlu mondial.