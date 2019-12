Răzvan, e favorită Al Hilal contra Esperance Tunis?

Asta depinde foarte mult de noi. Ei au câștigat ultimele două Champions League Africa, iar asta îți dă calm, îți dă încredere. Din păcate, avem destule probleme. Nu știu dacă voi juca de la început cu Giovinco și Gomis.



De ce?

Ambii au fost accidentați. Gomis a avut mai multe fracturi la mână după returul din Japonia din finala Champions League Asia. Voi decide în ziua meciului formația.

Ai soluții? Erau două dintre piesele grele ale lui Al Hilal.

L-aș avea pe brazilianul Eduardo și pe sirianul Omar Kherbin. Am încredere în ambii, dar ți-am spus, nu am decis cum vom juca. Dar asta nu e tot. Am avut 6 jucători la echipa națională a Arabiei Saudite pentru Cupa Golfului și abia când am ajuns la Doha am putut face antrenamente în formula completă. La Cupa Golfului s-a accidentat însă Salman, era al doilea căpitan al echipei, care jucase excepțional în ambele manșe din finala cu Urawa. Dar asta-i viața, accidentările fac parte din fotbal.

Recomandări Replica la care a cedat Gheorghe Dincă: „Ori mor eu, ori mori matale”

Ce obiectiv are Al Hilal la Mondialul Cluburilor?

Să ajungem cât mai departe. Oricum, e o mare onoare că suntem aici, în compania tuturor campioanelor continentale ale fotbalului european de club.

Ai câștigat în vară, campionatul cu PAOK Salonic. Acum, Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Și la Salonic, și la Ryad fanii au sărbătorit zile în șir. Unde a fost nebunia mai mare?

La PAOK am câștigat și Cupa, nu uita. Dar n-aș putea face vreo diferența. Entuziamul a fost la fel de mare. PAOK nu mai câștigase campionatul de 34 de ani, Al Hilal nu mai luase Champions League de 19 ani. Să știi, la Ryad fanii mai sărbătoresc și acum! Sigur, pentru mine, succesul de acum e mai important, fiindcă e vorba de un trofeu continental și de o zonă fotbalistică, cea din Asia, unde sunt mulți bani, multe investiții și mulți antrenori și jucători valoroși din întreaga lume.

GSP.RO Și-a prins iubitul că o înșală cu ajutorul unei aplicații. Greșeala pe care a făcut-o bărbatul