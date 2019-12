De Daria Maria Diaconu,

Martin Ambros a fost sececționerul tricolorelor, iar acum se ocupă de echipa Rusiei, cu care România s-a confruntat în grupele principale la Campionatul Mondial de handbal. la sfărșitul meciului, Martin Ambros a făcut o declarație în care a vorbit laudativ la adresa sportivelor din România.

„Trebuie să felicit echipă României, pentru că sunt foarte fericit că sunt în grupa principală. Este ceva că mă face fericit și le doresc antrenorului și jucătoarelor române tot norocul și tot ce au nevoie pentru a realiză ceea ce și-au propus.

Cred că după prima repriza, în care am avut unele probleme în ofensivă, am fost capabili să realizăm că, dacă menținem nivelul în defensivă, putem să ne așteptăm momentul oportun în ofensivă. Cred că acesta a fost una dintre cheile meciului, că am rămas calmi, că nu am pierdut controlul în niciun moment.

Am făcut o treabă bună în defensivă și când am reușit să dăm o mai mare viteză mingii, când am putut să facem tranziția din defensivă în ofensivă, când am putut să ne mișcăm și să folosim extremele mai bine, atunci a început să funcționeze jocul și în ofensivă. Am mai câștigat două puncte în drumul nostru către semifinale. Încercam să o luăm meci cu meci, antrenament cu antrenament”, a declarat Ambros Martin la Telekomsport, citat de ziare.com.

România a pierdut clar în fața Rusiei în meciul care a deschis grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Scorul partidei a fost 18-27.

FOTO: Hepta

