Unde mai găsești un astfel de personaj? În cărțile de povești. Dar cine mai deschide o carte de povești? Copiii ca noi, în nopțile lungi de iarnă viscolită.

Există un astfel de personaj în cultura tuturor popoarelor. La noi se numește Păcală. (Nu este un „încurcă-lume”, ci, dimpotrivă, un „descurcă-lume”). Italienii îl au pe Bertoldo, care nu se sfiește nici în fața mai-marilor lumii. Slavii îl au pe Ivan Turbincă. Turcii îl au pe Nastratin Hogea, care le spune oamenilor adevărul despre ei prin povești cu tâlc.

Germanii și olandezii îl au pe Till Eulenspiegel, minunat tradus în românește prin Till Buhoglindă. El este hoinarul isteț și poznaș, un neîntrecut terapeut a două maladii vechi de când lumea: prostia și ipocrizia.

Recunosc că l-am ales tocmai pe Till Buhoglindă privind imaginea artistului austriac de la răscrucea secolelor XIX și XX, Anton Eichinger. Personajul acesta, care „face pe nebunul”, ține în palma stângă o bufniță, pasărea înțelepciunii, iar pe chip afișează un surâs enigmatic:

Till Buhoglindă (în germană Till Eulenspiegel) este un personaj popular din Germania și Țările de Jos, care deconspiră prostia și răutatea lumii în care trăiește

UN MONUMENT AL IRONIEI. M-am întrebat dacă există în plastica universală un monument închinat ironiei. L-am găsit, navigând în largul Mării Google. E chiar mai subtil decât căutam. Așa că a trebuit să reflectez dacă Till Buhoglindă sau Păcală sau Nastratin Hogea sau alții ca ei au fost și autoironici. Fără îndoială. N-ar fi avut atâta credibilitate, atâta faimă, dacă n-ar fi presărat în criticile lor și un strop de autoironie. Opera regretatului sculptor american de origine suedeză, Claes Oldenburg, intitulată… „Marea curățenie”, este plasată în fața Muzeului de Artă din Denver (Colorado). Care este ideea? Care vrem. De pildă, că totul poate fi artă. Copiii care se joacă pe mătură și făraș cred că știu mai bine.

Monumentul numit „Big Sweep” al sculptorului Claes Oldenburg situat în fața Muzeului din Denver. Foto: Shutterstock

TIKTALK. DACĂ NU E TIMP SĂ DESCHIDEM O CARTE, MĂCAR POARTA UNUI MUZEU… Știu că secolul XXI, de altfel plin de scurtături digitale, ne ține într-un ritm trepidant și nu ne mai dă răgazul să deschidem o carte. Cu atât mai dificil ne-ar fi să deschidem poarta unui muzeu, dacă n-ar exista TikTok-ul. Ne trimite la unul dintre muzeele dedicate lui Till Buhoglindă – la cel din Mölln. Mai există două în Germania, la Schöppenstedt și Bernburg, și unul în Belgia, la Damme. Autoironia postumă a lui Till Eulenspiegel este că toate numele orașelor sunt greu de pronunțat.

GENIALUL CELIBIDACHE, „ÎN ROLUL LUI” TILL EULENSPIEGEL. Numai și pentru această înregistrare de o valoare inestimabilă merita invocat poznașul cu bufnița și oglinda. Genialul dirijor român și universal Sergiu Celibidache intră în pielea personajului Buhoglindă din poemul pe portativ al lui Richard Strauss. Un fascinant spectacol în sine al muzicianului care ne-a spus mereu adevărul despre noi înșine, îndulcindu-l cu ironie…

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE