Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”

Sătulă ca imaginea ei să fie folosită ilegal, Irina Loghin a mers la poliție împreună cu avocata ei, Katia Cicală, care a tras un semnal de alarmă, spunând că medicamentul respectiv nu este autorizat în România.

„Sunt foarte mulți oameni care au cumpărat deja acest medicament, el fiind promovat online și folosindu-se de imaginea doamnei Irina Loghin, care este o imagine credibilă, serioasă, atunci oamenii au cumpărat (…) Există dovezile la dosar, oameni care spun că au plătit foarte mulți bani, că medicamentul acesta nu are efect. Este promovat ca fiind un medicament pentru tratarea tensiunii arteriale, deci vă dați seama că sunt oameni care cumpăra acest medicament pe care noi l-am verificat.

Nici măcar nu este autorizat în România de nicio autoritate ca să poată fi comercializat, deci reprezintă un pericol pentru populație. Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa acestor nereguli, sursa celui care promovează. De altfel, ar trebui identificat vânzătorul până la urmă”, a declarat avocata Irinei Loghin, Katia Cicală, pentru România TV.

