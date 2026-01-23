Relațiile dintre România și SUA

Fostul președinte al României a precizat că în afara episodului de la München, când vicepreședintele american J.D. Vance a criticat anularea alegerilor din 2024, nu au existat alte probleme cu SUA. De asemenea, Traian Băsescu subliniază, la B1 TV, că pentru administrația de la București, prioritară trebuie să fie relația cu Uniunea Europeană.

„România are o relație bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la München de anul trecut, nu am avut probleme cu SUA. În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, Europa. Aceasta este zona politică de importanță zero”, a precizat el.

Băsescu a mai susținut că România trebuie să-și consolideze parteneriatul cu SUA.

„Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea și ei. Aceasta este singura problemă. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre – pentru că se va uita – așa cum s-a uitat și Bush, la vremea lui și a înțeles că este o prioritate. Dar mai durează, probabil. Deocamdată se ocupă să strângă miliardul de la fraierii care au semnat azi, acordul. Are treabă cu casieria”, a mai adăugat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai precizat că lui Donald Trump trebuie să i se explice „că nu este atât de indispensabil în arhitectura de securitate a Europei”.

„Părerea mea este că România va relua contactele cu SUA după ce Trump își rezolvă prioritățile acestea pe care le-a afișat, dar nu le va obține. Când se va lămuri că nu poate lua nici Groenlanda, că nu poate să facă statul 51 din Canada. Atunci se va liniști și, mai ales, când cineva îi va explica că nu este atât de indispensabil în arhitectura de securitate a Europei”, a precizat Băsescu.

