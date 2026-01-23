Filmul crimei din Timiș

Băiatul de 13 ani, în a cărui locuință a avut loc crima, l-ar fi sunat pe Mario pentru a-l convinge să iasă din casă în noaptea fatidică, promițându-i că îl va lăsa să se plimbe cu ATV-ul său.

Ulterior, Mario a fost ucis, iar trupul său neînsuflețit a fost îngropat pe un câmp din apropierea satului, după ce atacatorii au încercat inițial să-i dea foc trupului.

Confesiunea copilului de 13 ani: „Bine, hai să vă spun adevărul: Mario e mort”

Unchiul victimei, Alin Berinde, a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum a reușit să obțină mărturisirea copilului de 13 ani.

„În seara când l-am descoperit, m-am urcat pe gard și am văzut sângele după gard. Le-am spus domnilor polițiști să intrăm, că poate e în viață. I-am spus minorului de 13 ani că oricum o să se afle cine a fost, că se iau probele ADN și cine a intrat în contact cu borseta o să se afle. Și atunci a zis: ‘Bine, hai să vă spun adevărul: Mario e mort’. Am înlemnit în momentul ăla, n-am mai avut nicio reacție. Și am zis: Motivul, de ce l-au omorât? și a zis: Păi, nu știu, cred că s-au certat”.

Unchiul victimei a mai dezvăluit că, după ce Mario a fost ucis, băiatul de 13 ani i-a scris pe Instagram: „Unde ești?”. „Probabil a scris să fie acoperit, în caz că se află ceva“, a continuat bărbatul.

Cei trei adolescenți ar fi plănuit crima cu o lună înainte

În România, legea prevede că minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, ci doar supuși supravegherii și consilierii psihologice. Această situație l-a revoltat pe unchiul lui Mario: „Mi se pare absurd că nu poate răspunde penal, pentru că, diseară, dacă îl supără iar un vecin sau are ciudă pe cineva, ce-o să zică: Păi, îl omor și pe ăsta, că oricum scap și nu poate să-mi facă nimeni nimic, pentru că sunt minor, nu răspund în fața legii. A fost planificat totul, cred că are discernământ. Am înțeles că de o lună era planificată toată treaba“, a mai spus Alin Berinde.

În acest moment, băiatul de 13 ani este în libertate, în timp ce prietenii săi, ambii de 15 ani, au fost reținuți. Mama unuia dintre aceștia a declarat, pentru Antena 3 CNN, că fiul ei regretă crima.

Autoritățile au luat măsuri speciale pentru a preveni eventuale acte de răzbunare din partea familiei victimei împotriva copilului de 13 ani, care rămâne în libertate.

Mario a fost văzut ultima dată în viață în timp ce mergea pe un drum din sat, pe o trotinetă, către locul unde avea să fie ucis.

