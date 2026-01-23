În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente până la mijlocul lunii februarie, mai ales în regiunile sudice, estice și în Carpați, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Precipitațiile vor fi abundente la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, astfel că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 15 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Precipitațiile vor fi ușor abundente în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 22 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valul de aer rece care a fost în România a venit din Câmpia Rusă și s-a extins peste țara noastră, determinând o scădere accentuată a temperaturilor și apariția gerului în mai multe regiuni.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători.

