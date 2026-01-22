Reforme noi în sănătate

„Astăzi, împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății și cu profesioniști din domeniul medical, am finalizat criteriile de selecție pentru spitalele de importanță strategică”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost publicat în transparență decizională pe 22 ianuarie 2026, urmând o perioadă de consultare publică pentru integrarea observațiilor părților interesate.

Reforma propusă vine să adreseze neajunsurile unui sistem sanitar bazat pe un model de organizare învechit, caracterizat prin tarife inechitabile pentru servicii medicale, reguli vagi și clasificări care nu mai reflectă realitatea din teren.

„Rezultatul acestui sistem a fost lipsa de coerență în administrarea spitalelor și decizii care nu se aliniază cu rolul real al fiecărei unități”, a explicat Rogobete.

Spitale strategice și noi categorii

Un punct central al reformei îl constituie stabilirea criteriilor pentru identificarea spitalelor strategice. Aceste criterii se vor aplica unor categorii cheie de unități medicale, precum:

Spitale județene de urgență

Spitale județene clinice de urgență (universitare)

Spitale clinice de urgență

Spitale clinice monospecialitate

Spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță

Lista spitalelor strategice va fi stabilită în urma unei evaluări riguroase bazate pe criterii obiective de performanță și accesibilitate. De asemenea, va fi definit un cadru unitar de organizare și funcționare, orientat pe tipul și diversitatea serviciilor medicale oferite, performanța dotărilor, calitatea resursei umane și complexitatea cazurilor tratate.

Cerințe pentru spitalele strategice

Unitățile medicale clasificate drept strategice vor trebui să îndeplinească un set de criterii minime obligatorii, printre care:

Secție de primiri urgențe (UPU)

Structură pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale

Unități de transfuzii sanguine

Bloc operator cu minimum 10 săli de operație

Secție de terapie intensivă de categoria I

Dotări esențiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete)

Activități de învățământ, cercetare și educație medicală continuă

Indicatori clari de calitate, cum ar fi rata reinternărilor sub 0,5% în primele 48 de ore

O nouă ierarhie a spitalelor

După evaluarea detaliată, toate spitalele publice vor fi reîncadrate în patru categorii administrative și funcționale:

Spitale strategice

Spitale categoria I

Spitale categoria II

Spitale categoria III

Această nouă ierarhie nu va afecta calitatea serviciilor medicale, conform reprezentanților Ministerului Sănătății, ci va aduce mai multă ordine în sistem și va permite alocarea resurselor în mod eficient.

„Ierarhizarea reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea personalului medical”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Beneficii pentru pacienți și cadre medicale

Pentru pacienți, reforma înseamnă o mai bună orientare în sistemul medical, acces mai rapid la servicii complexe și siguranță sporită. De cealaltă parte, personalul medical va beneficia de mai multă predictibilitate, infrastructură modernizată și reguli clare de organizare.

„Schimbarea nu este despre etichete. Este despre ordine, responsabilitate și servicii corecte pentru oameni”, a concluzionat Alexandru Rogobete, subliniind că reforma va alinia administrativ și financiar spitalele la nevoile reale ale comunităților pe care le deservesc.

