Palatul Oscar Maugsch, un simbol al Bucureștiului

Construit în 1906, fostul Palat BCR, cunoscut și ca Palatul Oscar Maugsch, este clasificat ca monument istoric de Clasa A. Clădirea, ce ocupă vechea grădină a Palatului Suțu, a fost inițial sediul Societății de Asigurări „Generala”, precursorul actualului grup de asigurări Generali.

La finalul anului 2019, familia Dayan a achiziționat clădirea din Piața Universității prin intermediul unui vehicul investițional administrat de Vivion, grup imobiliar fondat de familia israeliană. Tranzacția s-a ridicat la aproximativ 28 de milioane de euro, cu 40% peste valoarea estimată, conform surselor Profit.ro.

În 2023, familia respectivă a început demersurile pentru a transforma palatul într-un hotel de 5 stele afiliat rețelei Sofitel, parte a grupului francez Accor. Proiectul include consolidarea, restaurarea și recompartimentarea clădirii, cu o investiție estimată la 20 de milioane de euro. Hotelul va avea 157 de camere, două restaurante, o sală de evenimente, un centru spa și va fi dispus pe patru etaje. Nicușor Dan, în calitate de primar general al Capitalei a semnat în martie 2025 autorizația de construire pentru restaurarea și transformarea clădirii.

„Investitorii vor transforma clădirea într-un hotel de lux. Mă bucur să constat că există investitori de bună credință față de care avem toată deschiderea și îi sprijinim să obțină toate documentațiile necesare pentru reabilitarea unor clădiri monument istoric, reprezentative pentru București”, a precizat atunci fostul primar general.

Firma de design Ran & Morris, fondată de Ran Yanuv și Morris Algazi, a fost aleasă să se ocupe de proiect. În colaborare cu biroul românesc de arhitectură Cumulus, echipa a elaborat planuri pentru unirea celor două corpuri ale clădirii: unul construit la sfârșitul secolului XIX și celălalt, la începutul secolului XX.

Procesul de vânzare, în plină desfășurare

La șase ani de la achiziție, familia Dayan a decis să vândă acest monument istoric. Potrivit publicației citate, cele mai multe oferte vin de la investitori români, printre care se numără cel puțin un milionar.

Palatul Oscar Maugsch rămâne un simbol arhitectural al Capitalei, iar vânzarea sa către un nou investitor ar putea marca o etapă importantă pentru transformarea acestuia într-un punct de atracție turistică de lux.

Familia Dayan și imperiul Vivion

Familia Dayan, formată din 12 frați și surori, este cunoscută pentru afacerile sale de succes în domeniul imobiliar. Moshe „Miki” Dayan, fratele cel mare, a pus bazele averii familiei, iar Amir Dayan este cel care gestionează afacerile imobiliare. Familia ocupă locul 49 în clasamentul Forbes al celor mai bogați israelieni, cu o avere estimată la 1,62 de miliarde de dolari.

Grupul Vivion, administrat de familia Dayan, are un portofoliu evaluat la 4,1 miliarde de euro, împărțit între Germania și Marea Britanie. Majoritatea activelor sunt hoteluri (63%) și spații de birouri (34%). Vivion deține 53 de hoteluri cu peste 8.000 de camere în Marea Britanie, operate de branduri precum Hilton, Holiday-Inn și Crowne Plaza, și 56 de proprietăți comerciale în Germania.

Printre achizițiile notabile ale familiei se numără Africa Israel Hotels, cumpărată de la Lev Leviev pentru 67 de milioane de euro, și un portofoliu de hoteluri Holiday Inn și Crowne Plaza, achiziționat de la Apollo Global Management pentru 742 de milioane de lire.

