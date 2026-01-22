Ce spune Nicușor Dan despre unirea României cu Republica Moldova

Nicușor Dan a afirmat, joi, că unirea cu Republica Moldova ar putea deveni o realitate doar în momentul în care majoritatea cetățenilor moldoveni și-ar dori acest lucru. Totuși, președintele României spune că momentan nu există o majoritate în Republica Moldova pentru această unire.

„În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo”, a declarat șeful statului, la sosirea sa la Consiliul European informal, potrivit News.ro.

Declarațiile Maiei Sandu cu privire la eventuala unire a Republicii Moldova cu România

Totodată, președinta din Republica Moldova a subliniat, în cadrul primei sale conferinţe de presă din 2026, că integrarea europeană rămâne prioritatea ţării sale. Maia Sandu insistă pe tema unirii cu România și spune că aceasta ar „asigura pacea și siguranța” din Republica Moldova.

„Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional”, a explicat Maia Sandu.

Aceasta a adăugat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni, argumentând că în acest moment nu există o opinie publică favorabilă în rândul electoratului moldovean.

Doar 33,4% dintre moldoveni ar susține unirea cu România

În septembrie 2025, un sondaj al Barometrului Opiniei Publice a relevat că doar 33,4% dintre moldoveni ar susține unirea cu România, în timp ce 45,7% s-ar opune, iar 16,7% rămân indeciși.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.117 persoane, fără a include cetățenii din regiunea transnistreană, și are o marjă de eroare de ±2,9%. Cu toate acestea, Maia Sandu a precizat că autoritățile respectă voința cetățenilor.

„Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a spus președinta. Totodată, ea a declarat că, în cazul unui referendum, ar vota pentru unirea cu România, considerând că acest pas ar putea întări reziliența țării pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a declarat deschis ideii unui referendum privind unirea cu România. Împreună cu ministrul Culturii, Cristian Jardan, și deputatul unionist Vasile Costiuc, acesta a susținut public posibilitatea unei astfel de inițiative. Costiuc a propus chiar ca Parlamentul să organizeze un referendum pe această temă.

Toni2 22.01.2026, 23:49

De unde știi tu că nu există majirutate până nu se face referendum pe eu cred că există.

