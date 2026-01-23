Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut la începutul relației cu soțul ei, Alin Boroi, și despre temerile care au marcat-o ani la rând. Actrița a recunoscut că, la un moment dat, i-a propus acestuia să pună capăt relației, convinsă că nu va putea avea copii.

„Începutul relației noastre a fost atât de ciudat și de greu. Eu nu știu cum am rămas cu el. Cu el am fost așa… i-am iertat multe. Dar nu am înțeles de ce. Ieșea singur pe la discotecă, mai ieșea cu alte fete. Un început mai plin. M-am surprins și eu!

Am avut tot felul de certuri. Am plecat, m-am întors, am plecat, m-am întors. Știi tu. O relație nebună. Întrebarea mea era de ce mă întorc. M-am îndrăgostit foarte tare de el și cred că de asta am învățat să las de la mine. Eu nu voiam să fac compromisuri. Mi se părea o chestie rea”, a povestit actrița în podcastul moderat de Ioana Ginghină.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi au împreună un băiețel

Cu toate temerile și incertitudinile, povestea lor de dragoste a avut un final fericit. Diana și Alin trăiesc o frumoasă relație de nouă ani și s-au căsătorit în 2018, în fața ofițerului de stare civilă. Din iubirea lor s-a născut Carol, băiețelul care a adus o adevărată bucurie în viața lor. Actrița a descris venirea pe lume a fiului său ca un miracol și a mărturisit că, înainte de a rămâne însărcinată, își pierduse speranța că va putea avea copii.

„A fost minune de la Dumnezeu. Eu așa consider. După atâția ani de dorință de a avea un copil. Eu i-am și zis lui Alin. Noi ne-am cunoscut în august și, la sfârșitul lui august, ne-am și mutat împreună, pentru că el mi-a zis: «Eu vreau să fac un copil cu tine». După vreun an de zile, eu i-am zis: «Uite, eu sunt deja și bătrânică (aveam 30 de ani), copii nu pot să fac, ție încă îți place să mergi pe la discotecă, nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?».

«Facem copii. O să vezi tu că ne căsătorim și facem copii». Eu, îți dai seama, când auzeam de căsătorie, mi se făcea părul așa în cap. La trei luni după ce ne-am căsătorit, am rămas gravidă”, a mai povestit ea.

Astăzi, Carol este centrul universului lor și dovada că lucrurile frumoase se întâmplă uneori atunci când te aștepți mai puțin. Diana a mai dezvăluit că începutul relației a fost plin de incertitudini, cu despărțiri și împăcări repetate. Cu toate acestea, dragostea și legătura puternică dintre cei doi au făcut ca fiecare revenire să fie inevitabilă.

