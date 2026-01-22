Câștigi un an de viață

Pentru studiul bazat pe date de la UK Biobank, care a urmărit aproape 60.000 de adulți cu vârsta peste 65 de ani pentru o durată de 8,1 ani, cercetătorii au analizat trei piloni majori ai îmbătrânirii: somnul, activitatea fizică și calitatea dietei, utilizând o abordare inovatoare.

Ei au căutat să identifice pragurile precise la care aceste comportamente, atunci când sunt combinate, încep să producă câștiguri măsurabile, nu doar în ceea ce privește speranța de viață, ci și în anii trăiți fără boli cronice.

Prima constatare frapantă este că beneficiile apar foarte devreme. Autorii arată că se poate câștiga un an de viață cu schimbări minime.

O jumătate de porție de legume pe zi

Acest lucru necesită somn cu aproximativ cinci minute mai mult pe noapte, două minute suplimentare de activitate fizică moderată zilnic și adăugarea echivalentului a jumătate de porție de legume pe zi, în dietă. Acest lucru are efect numai dacă aceste trei lucruri sunt combinate.

Chiar și atunci când faci foarte puțin, câștigi ceva. Și cu cât combini mai multe abordări diferite, cu atât beneficiul este mai mare”, rezumă profesorul Eric Boulanger, specialist în biologia îmbătrânirii la Spitalul Universitar și la Universitatea din Lille.

Prin urmare, mesajul este pragmatic. Nu este vorba despre a spune „fă totul perfect sau nimic”, ci despre a-i încuraja pe oameni să facă întotdeauna puțin mai mult. Antoine Flahault, profesor la Universitatea Paris Cité, este de acord: „După cum spune un doctor de la Harvard, dacă nu faci nicio activitate fizică, fă puțin. Și dacă deja faci puțin, fă puțin mai mult.”

Persoanele active, risc mai mic de mortalitate

În combinația dintre somn, dietă și activitate fizică, aceasta din urmă rămâne pilonul central. Cei mai activi participanți au avut un risc semnificativ mai mic de mortalitate decât cei sedentari. 

Când cineva este activ, mănâncă mai bine, doarme mai bine, fumează mai puțin, bea mai puțin și menține legături sociale mai puternice ”, explică profesorul Boulanger, care rezumă îmbătrânirea sănătoasă astfel: Un tren de mare viteză al cărui motor este activitatea fizică, urmată de nutriție și apoi somnul”. 

În ceea ce privește somnul, studiul arată că longevitatea optimă se obține cu o durată de somn de aproximativ 7 până la 8 ore pe noapte. Un somn puțin mai lung crește probabilitatea unui somn profund, care este esențial pentru detoxifierea creierului și reglarea dispoziției”, explică profesorul Boulanger.

În timpul acestui somn profund, creierul activează un sistem numit „sistem glimfatic”, care ajută la eliminarea deșeurilor și a toxinelor acumulate în creier pe parcursul zilei.

Care este doza minimă pentru o îmbătrânire sănătoasă?

Cercetătorii arată că, deși îmbunătățirile modeste pot crește speranța de viață, menținerea unei vieți fără boli cronice (cardiovasculare, metabolice, respiratorii sau neurodegenerative) pentru mai mult timp necesită schimbări mai substanțiale și mai durabile.

Pentru a obține patru ani de viață sănătoasă, studiul identifică o „doză minimă” care combină trei factori cheie: dormitul cu 24 de minute în plus, efectuarea a aproximativ 4 minute suplimentare de activitate fizică moderată până la intensă și îmbunătățirea semnificativă a calității dietei.

Concret, această îmbunătățire nutrițională înseamnă, de exemplu, adăugarea de legume și cereale integrale în farfurie în fiecare zi și consumul de pește de două ori pe săptămână.

Cele mai favorabile profiluri, asociate cu peste nouă ani câștigați, au combinat o activitate fizică zilnică de aproximativ 45 de minute, o dietă mediteraneană de bună calitate și un somn regulat de aproximativ șapte până la opt ore. Un obiectiv realist, subliniază profesorul Flahault: 

Faimosul «10.000 de pași pe zi» (mai mult de o oră și jumătate de mers pe jos) este benefic, dar nerealist pentru multe persoane de peste 65 de ani. Pe de altă parte, obiectivul de 45 de minute de activitate fizică zilnică, aproximativ șapte ore de somn și o dietă mediteraneană pare atât realizabil, cât și extrem de eficient. Acesta este un mesaj de sănătate publică deosebit de puternic.” 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Știri România 22 ian.
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Nicușor Dan spune că nu există o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România
Știri România 22 ian.
Nicușor Dan spune că nu există o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata! Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata! Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 22 ian.
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 22 ian.
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
ObservatorNews.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
KanalD.ro
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
Fanatik.ro
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința