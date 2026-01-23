Cum acționau inculpații

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a întocmit rechizitoriul în megadosarul ceferiștilor, iar acesta se întinde pe 712 pagini. Publicația Club Feroviar a redat o serie de stenograme realizate de anchetatori în urma perchezițiilor informatice la ceferiștii acuzați de șpagă.

În perioada 2022-2023, mai mulți angajați ai CFR Călători, însoțitori de vagoane de dormit și cușetă, folosindu-se de tabletele repartizate nominal de către angajator, au accesat bazele de date ale instituției. Ei au rezervat mai multe locuri în vagoanele pe care le deserveau, dar și în vagoane pe care nu le deserveau, conform planificării în serviciu, blocând în bazele de date ale CFR locurile care erau puse spre vânzare.

De asemenea, prin folosirea dispozitivelor electronice, au introdus, în fals, în bazele de date ale SNTFC CFR Călători, datele de identificare ale unor elevi, care, potrivit legii, beneficiau de gratuitate la călătoria cu trenul pe teritoriul României.

Acuzațiile procurorilor

Astfel, vânzarea locurilor la vagoanele de dormit și cușetă ale CFR Călători se tranzacționau ca „la piață”.

„În concluzie, din analiza datelor rezultate din explotarea percheziţiilor informatice efectuate în cauză rezultă faptul că blocarea locurilor în sistem nu este rezultatul unor deficienţe ale tabletei cauzate de lipsa semnalului, ci este rezultatul unei acţiuni intenţionate, conştiente a inculpaţilor. Aceştia şi-au dat seama că locurile rămân blocate în sistem şi nu au luat niciun fel de măsură, dimpotrivă au profitat de acest aspect pentru a obţine diferite beneficii în interes personal, continuând să blocheze locurile în sistem până în momentul când au fost depistaţi”, arată procurorii, potrivit publicației citate.

Anchetatorii vorbesc de un „concurs” între ceferiști: care să ia mai multă șpagă.

„Tot din percheziţiile informatice rezultă şi faptul că inculpaţii obişnuiau să obţină sume de bani în mod ilicit ca urmare a blocării locurilor, aceştia lăudându-se cu încasările pe care le făceau pe parcursul curselor (practic exista un concurs de încasări ilicite), încasări pe care nu le declarau, activitate ce reprezenta un adevărat mod de operare a conductorilor cercetaţi în prezentul dosar”, mai susțin procurorii.

Stenograme din dosar

Club Feroviar a prezentat o parte dintre stenogramele din dosar. Angajații CFR Călători se lăudau că erau „ghiftuiți”: „Nu știu, eu zic unu dintre noi cu Marlboro să atace gara și unu rămâne pe vagoane/Vom fi ghiftuiți/Dacă suntem e ok/Dacă avem deja 2.000 lei”.

Ceferiștii se lăudau că au „transformat serviciul vagoane de dormit într-o tarabă”. Stenograme din data de 06.04.2022: „Salut Costică. DM este cel cu 40 lei paturi libere/ Salve Săndel! Am auzit, f… în gură de samsar/ Am transformat serviciul vagoane de dormit într-o tarabă!!/ Să-i tragem la/ Deja pentru toți colegii este oaia neagră/ Urât din toate punctele de vedere/ Așa este, oricum o să îl privească toți ca pe un kkt/ O să-i dea ignore/ Așa este, orcum nu prea era el agreat în colectiv/ Acum o să fie mult mai agreat”.

O altă discuție este din data 04.01.2023: „Dle, 2 pers cu 200/Da, la wla (vagon de dormit – n. red.)/ Păi tu știi măcar 250 sau 300/ Da nu vrea/Ambițios”.

Într-o altă discuție din 19.07.2023 angajații se lăudau cu sumele câștigate: „Dle, cum făcuși 1.800 medie?Tai și de-acasă?/ Cam. Și de la Bulgaria chiar/ Păi eu nu am fro lună cu așa sumă. Măkar una/ Io am”.

