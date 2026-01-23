Decizia a fost comunicată de Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), împreună cu Departamentul de Stat.

HHS: OMS a acționat împotriva intereselor SUA

Un oficial de rang înalt din cadrul HHS a declarat că OMS „s-a îndepărtat de misiunea sa principală” și că, în mod repetat, a acționat împotriva intereselor Statelor Unite de a-și proteja populația.

Criticile HHS s-au concentrat în special asupra modului în care OMS a gestionat pandemia de COVID-19, susținând că organizația a întârziat declararea urgenței sanitare globale și că l-a criticat pe nedrept pe Trump pentru măsuri precum restricționarea călătoriilor din anumite țări în primele faze ale pandemiei.

De asemenea, HHS a acuzat faptul că alte state, inclusiv China, au contribuit financiar într-o măsură mai mică decât SUA și că, în pofida contribuțiilor semnificative ale Washingtonului, OMS nu a avut niciodată un director general american.

Experții în sănătate critică decizia

Decizia a fost dur criticată de experții în sănătate publică, aceștia avertizând că retragerea va slăbi capacitatea Statelor Unite de a răspunde eficient crizelor sanitare interne și internaționale.

„Ieșirea SUA din OMS reprezintă o abandonare mioapă și greșită a angajamentelor globale în domeniul sănătății. Cooperarea și comunicarea internațională sunt esențiale pentru protejarea propriilor cetățeni, deoarece bolile infecțioase nu țin cont de granițe”, a declarat pentru ABC News Ronald Nahass, președintele Societății Americane de Boli Infecțioase.

Nahass a avertizat că retragerea va afecta capacitatea SUA de a monitoriza amenințări emergente, precum Ebola, sau focarele recurente de gripă sezonieră și va îngreuna procesul de adaptare a vaccinurilor la tulpinile de gripă aflate în circulație.

„Este o decizie nesăbuită din punct de vedere științific, care ignoră natura fundamentală a bolilor infecțioase. Cooperarea globală nu este un lux, ci o necesitate biologică”, a subliniat Ronald Nahass.

Cum vor SUA să compenseze ieșirea din OMS

La rândul său, oficialul HHS a afirmat că SUA vor continua să joace un rol important în sănătatea publică globală, menționând că instituția are peste 2.000 de angajați activi în 63 de țări și acorduri bilaterale cu sute de state.

Pentru a compensa ieșirea din OMS, acesta a precizat că există planuri de colaborare cu alte organizații în domeniul supravegherii, diagnosticării și răspunsului la focare.

Potrivit Națiunilor Unite, retragerea din OMS presupune respectarea unor condiții, inclusiv un preaviz de un an și achitarea tuturor obligațiilor financiare restante.

SUA au respectat termenul de preaviz, însă, conform ONU, datorează în prezent peste 270 de milioane de dolari către OMS pentru perioada 2024-2025. Un oficial HHS a susținut însă că Statele Unite nu sunt obligate să achite aceste sume, invocând Constituția OMS adoptată în 1948.

Subiectul retragerii SUA, pe agenda reuniunii Consiliului Executiv al OMS

Un purtător de cuvânt al OMS a declarat că subiectul retragerii SUA se află pe agenda viitoarei reuniuni a Consiliului Executiv, programată pentru începutul lunii februarie, iar Secretariatul va acționa conform deciziilor organelor de conducere.

HHS a precizat că, în prezent, nu există planuri ca SUA să revină în OMS sau să participe în calitate de observator.

În luna următoare, OMS urmează să organizeze o reuniune dedicată vaccinării antigripale, domeniu în care SUA au avut tradițional un rol important, inclusiv în analiza probelor, însă nu este clar dacă Statele Unite vor lua parte la acest eveniment.

