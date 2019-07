De Dana Aramă,

Dan Alexa a fost lovit de soţia lui Laurenţiu Reghecampf. Motivul invocat de cei doi a fost legat de unele transferuri nereuşite.

Acum, Dan Alexa a rupt tăcerea și a explicat, pentru Pro Sport, ce s-a întâmplat de fapt între ei.

”Aş vrea să vă rog să opriţi toate aceste mizerii care apar despre mine omul şi antrenorul Dan Alexa . Vreau să precizez următoarele aspecte. Sunt un bărbat divorţat, adică liber. Ca orice bărbat liber îmi permit să ies cu diverse domnişoare pentru o zi, două sau pentru o noapte. Sunt un bărbat asumat de fel.

Nu dau declaraţii şi nu dau checkin pe Instagram sau Facebook din locurile unde apar doar ca să ies in evidentă. Slavă domnului, am muncit o viaţă ca să nu am nevoie de asemena publicitate pe seama femeilor. Am 2 fetiţe minunate care sunt universul meu şi nu aş vrea să le dezamăgesc vreodată în viaţa mea. Pentru ele trăiesc. Pentru ele şi pentru fotbal. Educaţia pe care am primit-o eu de la mama şi familia mea spune aşa – “un bărbat adevărat ocroteşte şi apăra o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mâna la o femeie nici dacă moare. Femeia este făcută sa fie respectata şi iubită”, a declarat Dan Alexa pentru sursa citată.

Despre episodul respectiv, Dan Alexa spune că a fost unul copilăresc.

„Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilăresc. Anamaria Prodan nu este bărbat. Este femeie. Femeile reacţionează haotic, reacţionează la impuls. Anamaria este o femeie impulsivă. Care pune inimă în orice face. Am fost supărat pe moment, clar. Am stat de vorbă imediat cu Anamaria. Şi-a cerut scuze. Ana este omul care îsi asumă şi bunele şi relele prin care trecem şi am trecut. A fost o copilărie din partea ei. Niciodată nu aş ridica mâna la Anamaria sau la o altă femeie. Am clarificat şi acest subiect şi am predat o lecţie de viaţă şi educaţie tuturor bărbaţilor din România”, a mai spus el.

Dan Alexa o ridică în slăvi pe impresară.

„Relaţia mea cu managerul şi prietena mea de suflet Anamaria Prodan este şi mai puternică. Noi construim amândoi – de azi înainte – şi mai vertiginos… Noi le dăm lecţii de viaţă, de asumare, de sinceritate tuturor milogilor de bărbaţi care fac circ la televizor şi în ziare şi acasă stau sub pat de frica nevestelor sau a iubitelor. Eu, Dan Alexa, nu am, nu am avut şi nici nu am nevoie în acest moment de relaţii stabile sau pasiuni pentru femei. Nu-mi asum nicio relaţie cu nicio femeie, în viaţa mea nu există decât fiicele mele şi mama mea. Sunt singurele femei care contează şi care au existat şi există în sufletul meu. Nu mă interesează nicio femeie.Nu mă interesează acest subiect! Deci vă rog să mă judecaţi pe partea de meserie pentru că nu cred ca viaţa privată a lui Dan Alexa este un subiect de interes naţional. Pe parte de fotbal, cu siguranţa este pentru că fotbalul este fenomen naţional”, a încheiat Dan Alexa.

Anamaria Prodan și Dan Alexa au fost progratoniștii unei faze incredibile în urmă cu o săptămână, când impresa l-a lovit violent în față în față pe antrenorul Astrei, la finalul partidei de la Giurgiu cu FC Botoșani, 2-2.

În holul de lângă vestiare, în fața liftului, femeia l-a lovit pe tehnician peste față.

