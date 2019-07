De Andrei Crăițoiu, Marți, 16 iulie 2019, 19:15

Cei doi au încercat să minimalizeze scandalul, dar asta până în momentul în care au apărut imaginiile video. Anamaria Prodan a vorbit astăzi la rece despre evenimentul din curtea stadionului de la Giurgiu.

„Pentru mine e un subiect foarte prost, care nu-mi face cinste! Nu îmi place. E ceva oribil. Chiar dacă sunt impulsivă, nu mi se pare normal. Trebuie să îmi controlez emoțiile. Când vine vorba de mulți bani, de performanță, eu nu vreau să dezamăgesc. Când vreau să fie totul perfect și cineva, care știu că nu are dreptate, îmi face reproșuri, eu reacționez. Sunt vulcanică”, și-a început Ana discursul la ProTV.

Agentul i-a atacat pe oamenii din fotbal, inclusiv pe patronul FCSB, Gigi Becali, dar și pe cei care au arătat-o cu degetul în ultima perioadă, având un derapaj sexist la adresa acesteia:

Când am văzut cum au reacționat alți «bărbați» din fotbal, mă gândeam că pumnul trebuia dat către ei Anamaria Prodan

„Spuneau că Alexa trebuie dat afară, că nu mai are autoritate. Dacă Alexa se enervează, e jale. De ce să fie dat afară? Arată-mi un bărbat care să fi avut eleganța și educația lui Dan. Am văzut că lumea a zis «S-o tundem pe Anamaria, s-o omorâm!». Ne întoarcem în timp!”, a mai spus soția lui Reghecampf.

Anamaria Prodan se consideră numărul 1 în impresariatul din România și are un mesaj clar pentru toată lumea:

„E greu să lucrezi cu o femeie. Eu am foarte mult din caracteristicile unui bărbat. Am intrat în fotbal, nu la operă. Nu-mi face cinste, nu sunt din Lacul Lebedelor. Am crescut pe stradă, pe stadion. Mi-am făcut dreptate cu pumnul, cu vorba sau cu o faptă bună. Cred că d-asta mă iubesc toți jucătorii și antrenorii mei și d-asta vor toți să semneze cu mine. Sunt numărul 1 în toate!”.

În lumea fotbalului se vorbește de multă vreme despre o relație extraconjugală între soția lui Reghecampf și antrenorul Astrei, negată însă vehement de cei vizați. Sâmbătă nu ar fi fost vorba de un scandal pe transferuri, ci de o criză de gelozie, provocată de faptul că Alexa era așteptat în parcare de o altă femeie, Andrada, cu care are o relație de mai multe luni.

„Nu ne-am plictisit de subiectul ăsta, Anamaria Prodan și Alexa? E de 4 ani! Anamaria Prodan vinde cel mai bine în țara asta. Câte vizualizări sunt azi la subiectul ăsta? Alexa e cel mai bun prieten al meu! De ce să fie gelozie? Fata aia bruneta era cu noi. Cei din fotbal care stau cu noi și vorbim non-stop zâmbesc când aud de subiectul ăsta”, a mai spus Anamaria Prodan.

