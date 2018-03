Reacția lui Gigi Becali după umilința de la Sibiu: ”Le-am zis să facă act de prezență”. Toate declarațiile

Reacția lui Gigi Becali după umilința de la Sibiu, unde FCSB a fost învinsă, scor 3-0, de FC Heramannstadt, și eliminată din sferturile Cupei României.

Gigi Becali, finanțator FCSB: ”S-au prezentat cum l-am spus, cum le-a transmis antrenorul. Să joace și să nu se accidenteze. Noi nu jucăm pe astfel de terenuri proaste. Mândria lor e mândria lor, mândria noastră e mândria noastră. Noi nu ne jucăm cu Steaua. Mai stai o oră, mai stai o zi. Ce facem, batjocură? Am jucat doar ca să nu desconsiderăm competiția. Ăsta a fost ordinul meu: Jucați fotbal, dar să nu vă accidentați. Dacă bagă alunecări, puneți mâna pe minge. Le-am zis: Stați acolo, să nu ne depuncteze la comisii. Comisiile sunt ale lor, așa cum era și pe vremea lui Mircea Sandu și Dragomir. Nu mă interesează ce-a făcut Bălgrădean, ce-a făcut Larie, ce-a făcut Budescu. Putea să vă spună Dică ce le-am spus eu?: Intrați pe teren și faceți prezență. Eșecul nu era programat. Voiam să câștigăm, dar nu cu orice risc. Vreți fotbal, faceți gazoane! Steaua nu joacă pe mocirlă și pe gheață, da? Să joace cine vrea pe mocirlă și pe gheață. Jucați voi, noi nu avem forța să câștigăm pe mocirlă”.

Cristian Bălgrădean, portar FCSB: A fost un meci pe care nu ni-l doream. Clar au fost mai buni ca npoi, meritau să meargă mai departe. Un debut trist. Și-au dorit mai mult decât noi victoria. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. E mai bine că s-a amânat etapa, ați văzut pe ce teren am jucat. Cu siguranță vom arăta altfel în play-off.

Nicolae Dică, antrenor FCSB: Nu am nicio explicație. Am fost penibili cu toți. Să nu putem să ne impunem în fața unei echipe de Liga 2. Am avut nume pe teren, dar fără atitudine nu se poate. Sunt supărat pe toți jucătorii care au evoluat. Cupa era un obiectiv. Ca antrenor îmi doream să câștig acest trofeu. Sunt supărat pe atitudinea jucătorilor, nu avem nicio scuză. Era normal să se amâne etapa din weekend, pentru că nu am avut unde să ne antrenăm trei zile. Trebuie să avem altă față în play-off, altfel nu vom avea nicio șansă să câștigăm campionatul. Am încredere în jucători. Trebuie să muncim, să fim uniți, altfel nu avem cum să câștigăm campionatul”.



Constantin Budescu, mijlocaș FCSB: ”Am pierdut, asta este. Felicit pe cei de la Sibiu, au meritat victoria, s-au dăruit mai mult și s-au acomodat mai ușor la starea terenului. Sperăm să ne revenim, să ieșim din această situație. Pauza ne poate ajuta. Suntem încrezători în șansele de a câștiga campionatul”.

Alexandru Pelici, antrenor FC Hermannstadt: ”Aș fi fericit să câștig fiecare meci, nu doar cu Steaua. Ne-a avantajat starea terenului. Am creat densitate și am folosit cartea contraatacului. Am reușit să penetrăm apărarea adversă prin Rusu și Blănaru. Obiectivul este să câștigăm fiecare joc. Avem lot echilibrat valorit. Sper să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne prezentăm bine la Arad. Vom încerca să ne calificăm în finală. Le dedicăm victoria fanilor, atât celor care au fost la meci, cât și celor care nu au mai ajuns. Arbitrul a luat decizia bună de a amâna meciul miercuri seară. Obiectivul principal este promovarea în Liga 1”.

Helmuth Duckadam, director de imagine FCSB: ”Înfrângerea n-ai ce să comentezi, dar dacă asta a fost directiva patronului nu am ce să spun mai mult. Am fost diminați categoric, n-am avut nicio șansă. De ce? Poate că băieții au fost deconectați, după amânarea partidei. N-ai ce să reproșezi terenului. Jocul suferă, iar dacă nu schimbăm ceva nu avem șanse în play-off. Bălgrădean a făcut o partidă bună, chiar foarte bună. Cei din apărare au comisă. Gazdele au meritat victoria, chiar dacă e prea categorică. Se mai întâmplă. Problema e că am avut jucători foarte buni pe teren, dar am fost dominați prea sever. E deranjant!”.

