Reacții după FCSB – Viitorul 2-1. Antrenorul gazdelor, Nicolae Dică, consideră meritată victoria, chiar dacă a recunoscut că a trăit cu pulsul mărit finalul partidei.

Nicolae Dică, antrenor FCSB: ”Am avut emoții foarte mari în final. Am condus tot meciul, am avut cazii să facem 3-0, dar am luat gol pe o lipsă de concentrare. Ne așteptam ca Viitorul să ne pună probleme. Merităm victoria. Eu nu am văzut ocaziile Viitorului. Am văzut că nu ne-a pus probleme. Pintilii a cerut schimbare la pauză, a simțit o contractură. Am contract până în iunie. Dacă voi câștiga campionatul voi vedea ce va fi. Am vorbit cu avocatul meu, iar cei care au spus că eu sunt prieten cu arbitrul Călin trebuie să demonstreze în instanță. M-a deranjat că am fost asociat cu arbitrajul de la meciul CFR Cluj – Poli Iași. Trebuie să facem un meci mare la CFR dacpă vrem să câștigăm campionatul. Alibec a arătat o atitudine bună”.

Hagi: ”Am făcut 60 de minute slabe. N-am avut personalitate”

Gică Hagi, manager tehnic Viitorul: ”Trebuia să avem mai multă personalitate. Am făcut 60 de minute slabe, în ultimele 30 de minute mai multă inițiativă. Lipsa de experiență s-a cunoscut. Sunt nemulțumit că n-am avut mai multă personalitate. Nu trebuia să le dăm spații, să gândească. Steaua are jucători experimentați, valoroși. Am fost lenți în gândire. Ei au fost mai iuți, în prima repriză au marcat două goluri. Mai sunt nouă meciuri. Jucăm acasă cu Craiova, echipă bună, iute, tehnică. Trebuie să facem un meci foarte bun să câștigăm”.

Becali: ”Nu-l schimb pe Dică”

Gigi Becali, finanțator FCSB, la Digi Sport: ”Mi-a plăcut că am luat trei puncte, atât. Golul lui Budescu, cum a intrat Alibec. Și mi-au plăcut fundașii centrali. Plus Pintilii. Când joci în patru oameni iei două goluri. Am dat două goluri norocoase. Nu am jucat, e inadmisibil să greșești atâtea pase. Am avut noroc că Viitorul a greșit de trei mai multe pase decât noi. Nu am recunoscut Viitorul. Nici CFR nu a jucat, nici Craiova nu a prea jucat. Probabil e presiunea prea mare.

Nu mai știu cum să comentez fotbalul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat. Am stat cu mâna pe cruce în timpul meciului. Știam că nu mă lasă Dumnezeu, pentru că a fost Ziua Crucii. Dacă ia campionatul, Dică va continua. Nu îl schimb după un meci, ce îmi bat joc de oameni? Nu iau în calcul că ne bate CFR, mergem să batem. Nu-l schimb pe Dică nici dacă pierdem la Cluj, campionatul nu se dedice etapa viitoare. Dacă batem CFR, trecem pe locul 1 și intră dihonia în ei. Steaua, CFR, Craiova se mobilizează tare în play-off. Am încredere că Gică Hagi poate încurca pe CFR. Viitorul nu a avut doi oameni importanți, fundașul stânga și Vână. Nu am primit niciun răspuns la demersul nostru de a cere arbitrii străini. Să ne înjure Dan Petrescu pe toți”.

Constantin Budescu, mijlocaș FCSB: ”Bine că am câștigat. În repriza secundă ne-am retras puțin, la adăpostul celor două goluri avantaj. E bine că nu am luat și al doilea gol și am câștigat. Trebuia să câștigăm pentru a ne menține aproape de CFR Cluj. Nu cred că se va juca titlul etapa viitoare. Este cam devreme să spunem că ne vom bate pentru campionat doar cu CFR Cluj și cu Craiova. Se vorbește prea mult despre arbitraj la televizior. De câțiva ani se întâmplă asta și nu face bine fotbalului românesc”.

Gică Popescu: ”Până la acel gol minunat marcat de Budescu jocul a fost echilibrat. Steaua mai experimentată, e greu să o întorci de la 2-0. Pentru Viitorul importantă a fost calificarea în play-off, să ruleze jucători tineri. Primele meciuri din play-off mi s-au părut tenisionate. Va fi o luptă interesantă pentru titlu. CFR Cluj – Steaua va fi meci de 1×2. Budescu este unul dintre cei mai buni fotbaliști români la momentul acesta. Alibec depinde de el dacă vrea să revină. Fiul meu, Nicholas are de la mine înălțimea deocamdată”.

Alexandru Mățan, mijlocaș Viitorul: ”Am intrat puțin timorați. S-a făcut repede 2-0 și a trebuit să alergăm după egalare. Suntem supărați. Mister ne-a spus că degeaba suntem tineri sau bătrâni, trebuie să avem personalitate. Craiova joacă cel mai bun fotbal din Liga 1. Dacă pierdem ne îndepărtăm și mai mult de podium. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga”.

Denis Drăguș, mijlocaș Viitorul: ”A contat tinerețea noastră. Trebuie să căpătăm experiență. Luăm fiecare meci în parte, toate sunt dificile. Atmosfera e urâtă după fiecare înfrângere”