Ajutorul financiar pentru maghiarii din România continuă

Peter Magyar a pus o condiție maghiarilor din România: ajutorul financiar continuă, dar sub un control strict. Partidul TISZA și UDMR vor colabora în viitor doar pe baza unor criterii clare de transparență în gestionarea banilor veniți de la Budapesta, potrivit News.ro.

Prin intermediul unei postări pe Facebook, noul lider de la Budapesta a anunțat întrevederea sa cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Ce condiție a pus

Potrivit viitorului premier maghiar, cei doi lideri au stabilit un nou cadru de cooperare între Guvernul TISZA și UDMR, cu condiția ca formațiunea din România să nu se mai implice în disputele politice interne din Ungaria.

„De asemenea, am convenit că neregulile întâlnite în votul prin corespondenţă în timpul alegerilor parlamentare din 2026 ar trebui investigate şi că regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor pentru a preveni posibile fraude electorale. De asemenea, i-am indicat preşedintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate şi că aceştia pot conta pe sprijinul ţării mamă în toate, dar, în acelaşi timp, aşteptarea noastră fundamentală în ceea ce priveşte subvenţiile este transparenţa şi responsabilitatea, precum şi respectarea deplină a cerinţelor legale maghiare şi române”, a mai transmis viitorul premier din Ungaria.

Totodată, acesta anunţă că se vor analiza retrospectiv subvenţiile acordate în ultimul deceniu.

„(…)Am convenit cu preşedintele că, după formarea Guvernului TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât şi la nivel de experţi”, a mai transmis Péter Magyar.

L-a felicitat pe câștigător

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 13 aprilie, că l-a felicitat pe câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, și a precizat că a fost chemat la Budapesta pentru discuții despre viitorul său și al formațiunii pe care o conduce, în contextul în care Viktor Orban, cel care l-a susținut în ultimii 15 ani, a pierdut alegerile.

Reamintim că, în februarie, preşedintele UDMR a anunţat că îl susţine pe fostul premier Viktor Orban și că liderul Opoziţiei, Peter Magyar, nu l-a convins. Mai mult, Hunor a anunțat atunci că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota cu Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

Iar pe 12 aprilie, partidul Tisza, al conservatorului proeuropean Peter Magyar, a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria contra partidului Fidesz, al naționalistului Viktor Orban. Practic, acest rezultat a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.





