Dumitru Dragomir, Mircea Lucescu, Ilie Dumitrescu, Mihai Stoica și internaționalul Denis Drăguș consideră că naționala a picat într-o grupă accesibilă.

„Grupa asta a fost făcută de tatăl lui Edi (n.r. – Anghel Iordănescu), el a făcut extragerea. Era cu cruciulița într-o mână și cu cealaltă mână în urnă. Eu zic că e o grupă accesibilă, ne-am putea califica mai departe. Nici dacă stabileam noi programul, nu îl făceam așa de bine. Nu e rău programul. Nu începi cu Belgia. Dacă îți dădea Belgia 3, nici nu mai știai în ce parte să o iei”, a declarat Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, la „Fotbal Show”, emisiune realizată în parteneriat Prima Sport și Gazeta Sporturilor.

Am avut noroc ca în preliminarii și s-ar putea să ne calificăm. La norocul pe care îl are familia Iordănescu am putea ajunge și în semifinale. Dumitru Dragomir:

Mircea Lucescu: „Ne vom descurca bine”

„Avem o grupă puternică, dar sperăm că România va continua pe trendul ascendent și va trece de Slovacia. Cu Belgia putem să ne batem, chiar dacă are jucători cu experiență. Ucraina depinde de jucătorii care vor ajunge sănătoși la turneul final”, a declarat, la Pro TV, Mircea Lucescu, selecționerul care a calificat naționala la Euro 1984, când competiția continentală avea doar 6 echipe.

Ai noștri au format un grup puternic. Nu individual vom rezolva situația, ci colectiv. Echipa a fost competitivă în preliminarii, eu așa văd. E echilibrată grupa, nu e cea mai valoroasă. Ne vom descurca bine. Mircea Lucescu, la Pro TV:

Ilie Dumitrescu: „Senzațional!”

„E cea mai bună grupă ever! Senzațional! Să spunem că Ucraina va fi în grupă cu noi, pentru că este cea mai puternică din play-off. Cred cu tărie că vom ieși din grupa asta”, a precizat și Ilie Dumitrescu, expert DigiSport, în emisiunea „Fotbal Club”.

Mihai Stoica e de părere nu puteam pica mai bine decât cu Belgia și Slovacia, „cele mai slabe echipe din prima, respectiv a treia urnă”.

Când te uiţi la tragerea asta la sorţi, îţi vine să ieşi în stradă şi să sărbătoreşti, să mergi la Universitate şi să sărbătoreşti. Puteai să pici cu Olanda şi Franţa, dar tu ai picat cu Slovacia şi Belgia. Mihai Stoica, citat de Orange Sport

Și tricolorii sunt optimiști. „E o grupă care ne dă mare încredere, indiferent de cine va veni din play-off, în martie! Normal, am vrut echipă din play-off din urna a patra! Eu vreau 7 puncte! Și chiar cred că le putem face. Adică vom fi neînvinși în această grupă, avem potențial pentru așa ceva. Am mare nerăbdare să vină Euro 2024, am încredere totală în mister Edi Iordănescu și în colegii mei. Știm acum și datele, și stadioanele, suntem gata să facem un turneul final bun”, a afirmat Denis Drăguș, vârful turcilor de la Gaziantep, echipă pregătită de Marius Șumudică.

Marica: „N-am picat atât de bine pe cât visăm”

Contra curentului este Ciprian Marica, fostul internațional care avertizează că Belgia este net superioară tricolorilor, dar că și Slovacia e peste noi.

„Nouă nu ne sună Belgia cum ne sună Spania, cum ne sună Franța, dar uităm că acolo e un Lukaku. E o echipă fantastică, e câștigătoare de grupă. Să fim realiști, ne sunt net superiori. Va fi o grupă a morții, aș putea spune, chiar dacă mulți spun că e o grupă norocoasă. Slovacia e o echipă cu jucători de 55 de milioane de euro, cum e cazul lui Skriniar de la PSG, este cazul lui Lobotka, de la Napoli. N-avem astfel de jucători în lot”, a declarat Ciprian Marica, citat de Sport.ro.

N-am picat atât de bine pe cât visăm. Sunt două echipe naționale cu jucători net superiori echipei noastre naționale. Suntem cea mai ieftină echipă națională de la acest turneu final. Ciprian Marica:

Ce spun adversarii din grupă

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, fostul mare fotbalist Marek Hamsik, team-managerul naționalei Slovaciei, a declarat că nu are prea multe informații despre tricolori, dar faptul că și-au câștigat grupa fără să piardă „e un aspect important”.

Suntem fericiți, putea fi mai rău. Vedem la Euro ce se va întâmpla. E o grupă deschisă, de ce nu? Marek Hamsik:

Selecționerul italian Francesco Calzona a preciat, pentru Nový Čas: „Sunt mulțumit că nu i-am prins pe italieni, ceea ce nu mi-am dorit. Grupa ar fi putut fi mai ușoară sau mai grea, dar se va decide pe teren. Favorita grupei este clară, Belgia, dar trebuie respectați și ceilalti adversari. Dar nu trebuie să ne fie frică de ei. Echipele din playoff au calitate, le știm bine. Vom veni pregătiți la CE”.

Chiar dacă a picat într-una dintre cele mai ușoare grupe de la Euro, selecționerul Belgiei, italianul Domenico Tedesco, a fost precaut imediat după tragerea la sorți, scrie Le Soir: „Pe hârtie s-ar putea să fim favoriți, dar fotbalul se joacă pe teren. Slovacia, de exemplu, a terminat pe locul doi în grupă cu Portugalia și a pierdut doar de două ori, de fiecare dată la limită în fața lusitanilor. Iar România și-a câștigat seria”.

România este o echipă foarte tânără și foarte talentată. Sunt jucători foarte buni, precum Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, și fundașul central Radu Drăgușin. Domenico Tedesco:

