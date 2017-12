Renato Portaluppi, acuzat că venea beat la antrenamentele Romei. Giuseppe Giannini i-a replicat actualului tehnician de la Gremio. Brazilianul declarase pentru “La Gazzetta dello Sport” că fostul căpitan al Romei l-a distrus, în perioada petrecută ca jucător, în ”Cetatea Etenă”.

”Nu am avut niciodată probleme cu Renato. La Roma, am fost unul dintre puținii care l-au susținut, așa cum era normal, în calitate de căpitan. Am tot respectul pentru el, dar în 16 ani la Roma, cred că a fost unicul fotbalist din cariera mea giallorossa care venea beat la antrenamentul de dimineață”, a replicat Giannini.