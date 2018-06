Reunirea CSU Craiova pentru sezonul 2018-2019 | FOTO

Florin Gardoș: ”Sunt convins că vor mai veni jucători și sper să facem un cantonament bun pentru sezonul viitor. Eu consider că avem un lot foarte bun. E un sentiment incredibil să câștigi un trofeu și sper să reușim din nou în luna iulie. Cred că toată Oltenia își dorea un trofeu și am făcut oamenii fericiți. Am fost în vacanță, am mai făcut mișcare și mă simt ok. Îmi doresc să revin la echipa Națională, dar am nevoie de continuitate”.

Alexandru Mitriță: ”Am fost alături de colegi în vacanță și că ne-am petrecut timpul împreună. Sperăm să facem un cantonament foarte bun în perioada următoare. Pentru întregul oraș, să aducem Supercupa ar fi extraordinar. Dacă păstrăm același lot de jucători, vom avea un cuvânt important de spus sezonul viitor. Eu am mare încredere în echipă, în colegi și dacă parcurgem drumul de anul trecut cu câteva schimbări pozitive, ne batem la campionat și Europa”.

Renato Kelic: ”Acum că am câștigat Cupa, lumea așteaptă și mai multe de la noi, cum este normal. A fost o vacanță foarte frumoasă, dar acum suntem aici și începem cantonamentul pentru a pregăti Supercupa. Noi o avem o echipă foarte bună și asta s-a văzut sezonul trecut. Avem lot pentru a câștiga titlul sezonul viitor”.

Gustavo Di Mauro: ”Acum mergem în Austria pentru a pregăti Supercupa și suntem concentrați 100%. Mă simt bine, sunt pregătit pentru acest cantonament. Familia m-a primit ca pe un campion, cu toții au văzut finala pe calculator și au fost foarte fericiți. Toată lumea din Brazilia este alb-albastră. Noi mergem pe strada noastră, luăm meci cu meci și vedem apoi la final unde ne situăm”.

Universitatea va decola miercuri de pe Aeroportul Internaţional Craiova cu destinaţia Milano, urmând ca de acolo deţinătoarea Cupei României să se deplaseze cu autocarul până la Hall in Tirol (Austria), unde va fi cantonată la ParkHotel, până pe 6 iulie.