În primul meci al zilei, Kazahstan a pierdut pe propriul teren cu Țara Galilor. A urmat partida Georgia – Turcia, în care tot oaspeții s-au impus.

Confruntările Belgiei, Germaniei și Spaniei, mari favorite în drumul spre turneul final, sunt programate de la ora 21:45.

Grupa A

Slovacia – Germania 0-0 LIVE

Luxembrug – Irlanda de Nord 0-1 (Reid 8) LIVE

Grupa E

Georgia – Turcia 2-3 ( Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52)

Bulgaria – Spania 0-1 (Oyarzabal 12) LIVE

Grupa G

Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+6 – pen. / Satariano 83)

Olanda – Polonia 0-0 LIVE

Grupa J

Kazahstan – Țara Galilor 0-1 (Moore 24)

Liechtenstein – Belgia 0-0 LIVE

România face parte din grupa H de calificare la Cupa Mondială 2026. Tricolorii ocupă locul 3, cu 6 puncte din patru meciuri. Primul loc este ocupat de Bosnia -Herțegovina, cu 9 puncte din 3 partide, iar pe doi este Austria, cu 6 puncte din 2 jocuri.

Următorul meci din preliminarii, Cipru – România, va avea loc pe 9 septembrie, de la ora 21.45.

Cum se califică echipele la CM 2026

Formatul preliminariilor CM 2026, zona Europa, are 12 grupe (șase grupe de câte patru echipe și șase grupe de câte cinci echipe), iar câștigătoarele grupelor se vor califica direct la Cupa Mondială.

Cele patru locuri rămase până la 16 vor fi decise în urma unui baraj între 16 echipe: cele 12 formații clasate pe locul 2 în grupele de calificare și cele mai bine clasate 4 câștigătoare de grupele ultimei ediții de Liga Națiunilor, care nu s-au calificat direct sau nu au intrat deja în baraj de pe locul 2 din preliminarii.

CM 2026 va avea loc în SUA, Mexic și Canada

Cupa Mondială din 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi organizată de SUA, Mexic și Canada.

16 orașe au fost alese pentru a găzdui meciurile. 11 orașe din SUA (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, și New York), trei orașe din Mexic (Guadalajara, Ciudad de Mexico, Monterrey) și două orașe din Canada (Toronto și Vancouver).

Cupa Mondială din 2026 se va desfășura într-un nou format și va fi cel mai mare și cel mai lung campionat de fotbal din istorie, cu 48 de echipe care vor juca 104 meciuri în 40 de zile.













