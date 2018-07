Federer a pornit ca din pușcă la Wimbledon, unde țintește al 9-lea titlu. S-a impus, ieri, în trei seturi, contra sârbului Dusan Lajovic, scor 6-1, 6-3, 6-4, iar în turul doi va da peste slovacul Lukas Lacko (30 ani, 73 ATP).

Federer a sărit complet peste sezonul de zgură. ”În condițiile date, a fost cea mai bună decizi.e Am aproape 37 de ani și am și obligații de familie”, a explicat Federer. Elvețianul a renunțat la Nike, afișându-se cu echipament marca Uniqlo, la Wimbledon, în acest an. Era partenerul companiei americane începând din 1994.