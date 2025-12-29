Înainte de începerea meciului, AS Roma a prezentat un videoclip dedicat fostului număr 16, care a surprins momentele definitorii ale carierei sale la fostul club. Fanii au scandat numele lui Daniele De Rossi cu entuziasm, iar acesta a fost întâmpinat cu îmbrățișări din partea unor foști colegi și jucători, inclusiv Mancini, Dybala și Soulé.

În minutul 10 al partidei, a fost afișat un banner cu mesajul: «Aceasta va fi mereu casa ta, bine ai revenit, DDR». Într-o coincidență remarcabilă, în același moment, Roma a înscris golul de 1-0, autor fiind Soulé.

România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
29 dec.
România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
Gripa din România va lua amploare la începutul lui 2026, avertizează specialiștii: „Atenție la bătrâni! Nu e o simplă răceală, te pune la pat în 24 de ore"
29 dec.
Gripa din România va lua amploare la începutul lui 2026, avertizează specialiștii: „Atenție la bătrâni! Nu e o simplă răceală, te pune la pat în 24 de ore”
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
29 dec.
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el"
29 dec.
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
