Dybala e Mancini con Daniele De Rossi 🥹#RomaGenoa pic.twitter.com/kM7AwhkUhf — Lega Serie A (@SerieA) December 29, 2025

Înainte de începerea meciului, AS Roma a prezentat un videoclip dedicat fostului număr 16, care a surprins momentele definitorii ale carierei sale la fostul club. Fanii au scandat numele lui Daniele De Rossi cu entuziasm, iar acesta a fost întâmpinat cu îmbrățișări din partea unor foști colegi și jucători, inclusiv Mancini, Dybala și Soulé.

În minutul 10 al partidei, a fost afișat un banner cu mesajul: «Aceasta va fi mereu casa ta, bine ai revenit, DDR». Într-o coincidență remarcabilă, în același moment, Roma a înscris golul de 1-0, autor fiind Soulé.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE