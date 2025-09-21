Cu un timp de 6.51.72, cel mai bun din calificări, Radiş şi Rusu s-au calificat direct în semifinale. Simona a declarat: „A fost o cursă bună, sperăm să urmeze alte două şi mai bune!”

Florin Lehaci şi Florin Arteni au dominat seria lor la dublu rame masculin, înregistrând un timp de 6.20.62. Cei doi au afirmat, conform paginii de Facebook a ANS: „Am tras tactic, ne-am făcut cursa şi am respectat ceea ce am pregătit cu antrenorii. Suntem hotărâţi şi mulţumiţi de cum decurg lucrurile!”

Mădălina Cornea, Andrada Moroşanu, Alexandra Ungureanu şi Ema Ciotău au obţinut calificarea directă în finală la patru vâsle feminin. Ele au terminat pe locul 2, cu timpul 6.15.36, în urma Marii Britanii.

Florin Horodişteanu, Cristian Nicoară, Nicu Chelaru şi Alexandru Gherasim s-au calificat în semifinale la patru vâsle masculin, terminând pe locul 5 cu timpul 5.48.13.

Luni, România va concura în calificările la dublu vâsle feminin şi masculin, patru rame feminin şi masculin, precum şi la simplu masculin.