Unicul gol a fost marcat în minutul 90+5 de Ghiţă, cu o lovitură cap, la ultima fază a partidei. La meci au fost aproape 40.000 de spectatori.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalti, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49.

Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

În minutul 75, un suporter a reuşit să pătrundă pe teren, dar a fost evacuat și jocul s-a reluat rapid.

Echipele de start:

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Raţiu, 3. M. Popescu, 15. Burcă, 8. Chipciu – 6. M. Marin, 10. Hagi-cpt., 23. Dragomir – 20. Man, 9. Bîrligea, 13. Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 4. Eissat, 5. Ghiţă, 7. Baiaram, 11. Ciubotaru, 14. Screciu, 17. L. Munteanu, 18. R. Marin, 19. Tănase, 21. Moruţan, 22. Şut

AUSTRIA: 1. Schlager – 5. Posch, 8. Alaba-cpt., 15. Lienhart, 16. Mwene – 20. Laimer, 6. Seiwald – 18. Schmid, 19. Baumgartner, 9. Sabitzer – 11. Gregoritsch. Selecţioner: Ralf Rangnick

Rezerve: 12. Polster, 13. Pentz – 2. Prass, 3. Friedl, 4. Danso, 7. Arnautovic, 10. Grillitsch, 14. Querfeld, 17. Grull, 21. Wurmbrand, 22. Florucz, 23. Schopf

