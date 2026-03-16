România-Georgia, pe 2 iunie 2026, la Tbilisi

Primul joc va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, la Tbilisi, iar al doilea adversar urmează să fie confirmat de Federația Română de Fotbal (FRF).

„Programul pentru luna iunie a fost stabilit din timp, având în vedere disponibilitatea scăzută de adversari în această perioadă FIFA”, informează frf.ro.

România, în play-off pentru Cupa Mondială 2026

Înainte de amicale, tricolorii vor disputa play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. Pe 26 martie, la ora 20.00 (19.00 în România), România joacă împotriva Turciei, la Istanbul.

Dacă va trece de semifinale, echipa va evolua pe 31 martie, la ora 21.45, fie contra Slovaciei, fie împotriva Kosovo, în funcţie de clasament.

România și traseul către Cupa Mondială 2026 din SUA, Canda și Mexic

România nu a mai fost la un Campionat Mondial de 28 de ani (ultima participare a fost în Franța 1998).

Pentru a ajunge la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, „tricolorii” trebuie să depășească un sistem de tip „Final Four” extrem de rigid, în care orice pas greșit înseamnă eliminarea definitivă, deoarece nu există manșe retur. România face parte din Traseul C al acestui play-off, o grupă de patru echipe unde miza este un singur bilet de calificare.

Prima mare barieră pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu este semifinala programată pe data de 26 martie 2026, împotriva Turciei. Din cauza clasării mai slabe în ierarhia preliminară, România va juca acest meci în deplasare, pe un teren ostil, unde presiunea fanilor turci va fi uriașă. Dacă reușim să producem surpriza și să învingem la Istanbul sau Ankara, aventura nu se termină aici.

Calificarea propriu-zisă se decide pe 31 martie 2026, în finala acestui traseu. Adversara din ultimul act va fi stabilită în urma duelului dintre Slovacia și Kosovo. Un detaliu extrem de important și defavorabil pentru noi este faptul că, în urma tragerii la sorți, România a fost desemnată să joace și finala tot în deplasare. Așadar, pentru a rupe blestemul celor 28 de ani de absență de la Mondiale, „generația de suflet” trebuie să obțină două victorii consecutive pe teren străin în decurs de doar cinci zile. Este un test de rezistență fizică și mentală fără precedent în istoria recentă a fotbalului românesc, având în vedere că miza este prezența printre cele 16 reprezentante ale Europei la primul turneu final din istorie cu 48 de echipe.

