România, dublă performanță la Campionatele Mondiale de la Shanghai: aur la feminin, argint la masculin, la dublu rame

Cele două canotoare au condus cursa de la început până la sfârșit

Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit titlul mondial cu un avans mare, după ce în luna mai deveneau campioane europene.

Acestea au condus cursa de la început până la sfârșit, lovind apa ritmic. Avantajul a crescut continuu, iar la final, acestea au trecut linia de sosire cu 4,79 secunde în fața echipajelor Franței și SUA, care au cucerit argintul și bronzul la diferență mică unul de altul.

Parteneriatul celor două canotoare române a fost început în acest an. Întâi au cucerit titlul european la Plovdiv, ulterior s-au impus în etapa de Cupa Mondială de la Lucerna, unde au încununat anul cu titlul mondial.

Performanța în proba masculină

Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit medalia de argint în finala probei de dublu rame la Campionatele Mondiale.

Au reușit să urce pentru prima dată pe podium împreună în această probă la campionatele lumii.

Florin Arteni și Florin Lehaci la Campionatele Mondiale de la Shanghai, în proba de dublu rame masculin. Foto: Facebook Federația Română de Canotaj

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Alte rezultate notabile

Echipajul feminin de 8 plus 1 a câștigat prima semifinală cu un timp de 6:23,65, devansând Olanda și Australia.

GSP menționează că din acest echipaj fac parte Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu.

Campionii olimpici la dublu vâsle, Andrei Cornea și Marian Enache, au evoluat puternic în prima semifinală, după ce proba lor fusese amânată de miercuri pe joi din cauza unor probleme meteo. „Tricolorii” s-au impus în prima cursă, 6:31,08, cu 2,06 secunde în fața irlandezilor Doyle și McCarthy.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE