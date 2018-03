România, gazdă pentru a doua oară consecutiv a Cupei Mondiale de Fitness. Ce spune președintele Federației Române

România, gazdă pentru a doua oară consecutiv a Cupei Mondiale de Fitness. Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, l-a convins pe Rafael Santonja, șeful forumului suprem al acestei discipline sportive, să organizeze pentru a doua oară consecutiv, în România, Cupa Mondială de Fitness.

Competiția sportivă va avea loc în perioada 23-25 noiembrie, la Cluj Napoca. Cu o capacitate între 7000 și 9700 de spectatori, Sala Polivalentă din Cluj va deveni arena unui adevărat festival al fitness-ului, unde vor fi prezenți sportivi din peste 50 de țări.

”La începutul lunii martie, m-am aflat la Madrid, unde am avut o serie de întâlniri cu Rafael Santonja, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness. Pentru că a fost mulțumit de cum au fost organizate Campionatele Mondiale de la Bistrița de anul trecut, domnul Santonja a ascultat cu interes proiectul prin care i-am propus să organizăm această competiție de nivel mondial, din nou în România, de această dată la Cluj. Este o realizare foarte mare pentru sportul românesc și sunt convins că în acest an, țara noastră va avea un lot și mai numeros de sportivi.