14:00 - Acum 2 ore Echipele probabile

România: Hindrich – Strata, M. Popescu, A. Burcă, L. Eissat – Stanciu, D. Matei – Dobre, Olaru, Baiaram – Drăguș. Rezerve: Târnovanu, Aioani – Sorescu, A. Rus, Coubiș, M. Ilie, Borza, Screciu, T. Băluță, N. Stanciu, Dragomir, Cîrjan, Moruțan, L. Munteanu, F. Coman. Selecționer: Gheorghe Hagi.

Țara Galilor: Darlow – C. Roberts, Rodon, B. Davies, N. Williams – Ampadu, Sheehan – B. Johnson, Brooks, Koumas – K. Moore. Rezerve: D. Ward, T. King – Mepham, Beck, Lawlor, S. Thomas, Savage, O. Cooper, J. Davies, Colwill, D. James, I. Davies, Bostock, Congreve. Selecționer: Craig Bellamy.

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La primul meci pe teren propriu de la revenirea pe banca tehnică a naționalei, Gică Hagi pregătește schimbări masive în primul „11” față de jocul cu Georgia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Pe lângă Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Răzvan Marin, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău, care au părăsit lotul din cauza problemelor medicale, Gică Hagi nu se va putea baza nici pe Florin Tănase.

„Vom juca cu altă echipă, total nouă. Cei care au jucat mai puțin în Georgia vor fi și ei. Am dat drumul unui grup de jucători care au jucat mai mult. Am avut 3 jucători care nu sunt sută la sută, i-am oprit pe cei care sunt. La națională trebuie să fim pragmatici, să producem rezultate, rezultatele produc încredere”, a transmis Gică Hagi.

De partea cealaltă, selecționerul galez Craig Bellamy se bazează numai pe jucători din ligile engleze, 12 dintre ei evoluând la cluburi de Premier League.

„România are un selecționer nou, așa că a trebuit să ne uităm în urmă la multe dintre meciurile lui Hagi de la echipele de club pe care le-a antrenat. Va fi interesant să vedem cum vor aborda partida și, din nou, trebuie să fim capabili să ne adaptăm”, a declarat Craig Bellamy.

Până în prezent, România și Țara Galilor s-au mai întâlnit de cinci ori. Bilanțul este favorabil tricolorilor: 3 victorii, un egal și o înfrângere. Golaveraj: 9-7 pentru România.

Cele mai importante confruntări directe au avut loc în grupa de calificare la Cupa Mondială din 1994. România s-a impus în ambele partide, 5-1, la București și 2-1, la Cardiff, iar tricolorii s-au calificat la turneul final din Statele Unite.

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