Unitatea de învățământ se numără printre liceele din România care au primit aprobarea Ministerului Educației pentru pilotarea unor planuri-cadru alternative.

Cum se va schimba programa pentru elevii de clasa a IX-a

Elevii care vor începe clasa a IX-a de la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov vor urma în primii doi ani structura națională de învățământ, la care se vor adăuga discipline studiate în programele internaționale.

Printre acestea se numără:

  • Gândire critică;
  • Elemente de matematică aplicate în științe;
  • Eseu extins;
  • Politici globale;
  • Teoria cunoașterii.

În clasele a XI-a și a XII-a, elevii își vor putea personaliza studiile, alegând ce discipline doresc să urmeze în format clasic și ce materii vor studia prin proiecte interdisciplinare.

Directorul Colegiului Național „Andrei Șaguna”, prof. Carmen Tănăsescu, a explicat cum va funcționa noul sistem: „Elevii care intră acum în clasa a IX-a vor avea o structură națională stabilă, aceeași cu a tuturor colegiilor de la nivelul clasei a IX-a, respectiv a X-a, cu niște adăugări de conținuturi care nu se fac la nivel național: Gândire critică, elemente de matematică aplicate în științe, Eseu extins, Politici globale, Teoria cunoașterii. Începând cu clasa a XI-a, elevii vor decide care sunt materiile pe care le păstrează față în față din curricula națională și cea internațională și care sunt materiile pe care ar dori să le facă în parcurgere cross-curriculară, deci pe bază de proiecte. Cu alte cuvinte, orientarea lor va fi strict pentru pregătirea spre universitate”.

Acces mai ușor la Bacalaureatul Internațional

Până acum, elevii care doreau să urmeze cursurile necesare pentru Bacalaureatul Internațional trebuiau să plătească atât școlarizarea, cât și taxele de examinare.

Odată cu implementarea noului program, toți elevii colegiului din Brașov vor putea urma aceste cursuri în funcție de propriile interese. Cei care aleg să susțină Bacalaureatul Internațional vor achita doar taxele de examen.

Profesorii care predau disciplinele din curriculumul internațional au fost deja formați și acreditați pentru acest tip de învățământ.

Noul sistem îi pregătește mai bine pentru facultate

Călin Dancu, absolvent al colegiului „Andrei Șaguna” din Brașov, a urmat simultan programa națională și cea internațională, susținând atât Bacalaureatul Național, cât și Bacalaureatul Internațional.

Acesta consideră că noul program va reduce presiunea asupra elevilor și le va permite să se concentreze pe materiile importante pentru viitorul lor.

„Merg mai departe pe inginerie aerospațială în Olanda, la Universitatea Tehnologică din Delft, care este o școală puternică de inginerie aerospațială. Am considerat că IB-ul mă va ajuta să fiu pregătit pentru ceea ce va urma și de aceea l-am ales.(..). Ceea ce oferă acest program pilot este faptul că nu se va mai întâmpla acest lucru, ci poți să-ți alegi materiile pe care vrei să le urmezi, să le studiezi și să petreci un număr minim de ore la școală, aprofundând ceea ce îți trebuie de fapt”, a explicat elevul.

Rareș Puchin, admis la University College London (UCL), spune că un astfel de sistem l-ar fi ajutat în pregătirea pentru admiterea în Marea Britanie.

„Un astfel de program pilot m-ar fi ajutat foarte mult, mai ales că urmărește structura din afara țării. În Marea Britanie structura sistemului de învățământ seamănă cu cea a programului pilot care va fi implementat la noi în școală”, a spus acesta.

Ministerul Educației a aprobat pilotarea noilor planuri-cadru la Colegiul Național „Andrei Șaguna” pentru următorii cinci ani.

În județul Brașov, și Colegiul pentru Agricultură „Țara Bârsei” din Prejmer a primit aprobarea pentru implementarea unor planuri-cadru alternative, care le vor permite elevilor să studieze discipline adaptate intereselor și viitoarei lor cariere.

În total, 32 de licee din toată țara s-au înscris în programul de pilotare a planurilor cadrul alternative.

Cu o medie de 9,48 obținută de absolvenți la Evaluarea Națională, Colegiul Național „Andrei Șaguna” este primul din țară. 

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